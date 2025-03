A- A+

Tecnologia Tech Woman e Plaza Shopping realizam workshops sobre tecnologia para alunas de escolas públicas A ação acontece nas Escolas de Referência em Ensino Médio Silva Jardim e José Vilela, na Zona Norte do Recife

A rede Tech Woman e o Plaza Shopping realizam, na próxima quinta-feira (20), a partir das 9h, workshops inclusivos para alunas das Escolas de Referência em Ensino Médio Silva Jardim, em Monteiro e José Vilela, no Parnamirim, na Zona Norte do Recife. O objetivo é apresentar as possibilidades de carreiras dentro da área de tecnologia para jovens mulheres.

A ação será desenvolvida nas próprias unidades de ensino e terá coordenação da área de Responsabilidade Socioambiental do shopping.

O conteúdo proposto será facilitado pela cofundadora do Tech Woman, Laís Xavier.

“Queremos estimulá-las a conhecer melhor o mercado e como esse meio pode ser uma porta de entrada para mudança de vida e independência que muitas desejam. Entendemos que precisamos de mais diversidade na área de tecnologia da informação. Mulheres chegando nesses espaços podem mudar a realidade de altos cargos que são predominantemente ocupados por homens”, destacou Laís.

De acordo com a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza, Jakeline Soares, a expectativa é reunir cerca de 150 jovens do ensino médio das duas escolas.

"Queremos destacar o Mês da Mulher de forma diferenciada, com informações que agregam, abrindo os olhos delas para um mercado tão promissor e que elas podem buscar conhecimento profissional a partir de insights valiosos em vídeos, rodas de conversa e possíveis conexões com especialistas que atuam na área de TI”, afirmou.

