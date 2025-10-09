Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Aeroportos

Técnicos do Governo Federal realizam visita técnica para viabilizar aeroporto em Goiana

Visita técnica ao município pretende averiguar as possibilidades do projeto

Reportar Erro
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Representantes do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizarão, nesta quinta-feira (9), uma visita técnica para avaliar a construção de um aeroporto regional em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. O projeto prevê a contemplação de aviação executiva e de cargas.

A agenda, prevista para começar a partir das 14h, será acompanhada pelo prefeito do município, Marcilio Régio, pelo deputado Sileno Guedes e outras autoridades.

 

Leia também

• Silvio Costa Filho anuncia aumento de passageiros com investimentos em aeroportos de Pernambuco

• Raquel Lyra e Silvio Costa Filho anunciam investimentos de R$ 100 milhões no Porto do Recife 

• Silvio Costa Filho anuncia investimento federal de R$ 100 milhões para Porto do Recife

 

O objetivo é aproveitar uma pista de pouso situada na Ilha de Itapessoca para viabilizar parte da infraestrutura necessária para o novo aeroporto. Representantes do Grupo João Santos, proprietário do equipamento já existente, também participarão da recepção à comitiva.

Os estudos de viabilidade do terminal serão realizados pelo Grupo Sada, operador logístico da fábrica da Stellantis, situada em Goiana, conforme anunciado em reuniões realizadas em julho no município e em Brasília.


Informações preliminares apontam para a implantação de uma pista de 1,9 mil metros por 30 metros de largura em uma área de 800 mil metros quadrados. Essas dimensões vão possibilitar a operação de aeronaves de porte médio, com foco na criação de um hub logístico. A região conta com mais de 80 empresas instaladas, boa parte ligada ao Polo Automotivo.
 

*Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter