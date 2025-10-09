A- A+

Aeroportos Técnicos do Governo Federal realizam visita técnica para viabilizar aeroporto em Goiana Visita técnica ao município pretende averiguar as possibilidades do projeto

Representantes do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizarão, nesta quinta-feira (9), uma visita técnica para avaliar a construção de um aeroporto regional em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. O projeto prevê a contemplação de aviação executiva e de cargas.

A agenda, prevista para começar a partir das 14h, será acompanhada pelo prefeito do município, Marcilio Régio, pelo deputado Sileno Guedes e outras autoridades.

O objetivo é aproveitar uma pista de pouso situada na Ilha de Itapessoca para viabilizar parte da infraestrutura necessária para o novo aeroporto. Representantes do Grupo João Santos, proprietário do equipamento já existente, também participarão da recepção à comitiva.

Os estudos de viabilidade do terminal serão realizados pelo Grupo Sada, operador logístico da fábrica da Stellantis, situada em Goiana, conforme anunciado em reuniões realizadas em julho no município e em Brasília.



Informações preliminares apontam para a implantação de uma pista de 1,9 mil metros por 30 metros de largura em uma área de 800 mil metros quadrados. Essas dimensões vão possibilitar a operação de aeronaves de porte médio, com foco na criação de um hub logístico. A região conta com mais de 80 empresas instaladas, boa parte ligada ao Polo Automotivo.



*Com informações da assessoria.

