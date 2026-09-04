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TRABALHO Tecnologia e inteligência artificial são temas de encontro sobre carreiras no Recife; saiba mais Evento reúne especialistas para discutir as transformações no mundo profissional e acontece na próxima quinta-feira (10)

A primeira edição do "Ways to the Future", encontro gratuito voltado a adolescentes e jovens que estão no ensino médio ou no início da graduação, ocorre na próxima quinta-feira (10).

A programação ocorre durante a noite, das 18h30 às 20h15, na unidade Aflitos, na Zona Norte do Recife, da ABA English Education. O objetivo do encontro é aproximar o público das transformações provocadas pela tecnologia e pela inteligência artificial no mercado de trabalho.

O evento propõe uma conversa sobre escolhas acadêmicas e profissionais a partir de experiências de pessoas que atuam em áreas relacionadas às novas demandas do mercado.

A programação aborda temas como tecnologia, inovação, internacionalização e competências profissionais, além de permitir que os participantes conheçam diferentes trajetórias e tirem dúvidas diretamente com os convidados.

Programação

A programação começa com uma conversa conduzida pela consultora de Recursos Humanos e especialista em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Monara Monike.

Entre os assuntos previstos estão as mudanças no mercado de trabalho, os impactos da tecnologia e da inteligência artificial nas carreiras e as competências que vêm sendo valorizadas nos processos de seleção.

Na sequência, uma roda de conversa reúne profissionais das áreas de recursos humanos, tecnologia e inovação, carreira internacional, saúde e mercado corporativo.

Segundo a gerente de projetos da ABA, Larissa Darcy, o contato com profissionais que acompanham essas transformações pode ajudar os jovens a ampliar o repertório antes de tomar decisões sobre o futuro.

"É importante que eles entendam as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho e desenvolvam repertório para tomar decisões sobre os próximos passos. Nesse processo, a participação das famílias também é importante, já que elas acompanham e apoiam muitas dessas decisões”, explicou.

A programação também terá um momento dedicado às perguntas do público, permitindo que adolescentes e seus responsáveis esclareçam dúvidas diretamente com os convidados.

Público e inscrições

Os participantes podem comparecer acompanhados de pais ou responsáveis. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e exigem inscrição prévia pelo Sympla.

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