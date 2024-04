A- A+

Praticidade Tecnologia: RioMar Recife adota novo sistema de estacionamento com leitura de placas Segundo o centro de compras, a tecnologia foi implantada para otimizar a saída dos veículos e melhorar a fluidez do tráfego

Aliada aos empreendimentos, a tecnologia promove praticidade e modernização em diversos setores. Como exemplo, o RioMar Recife adota, a partir desta segunda-feira (8), um novo sistema de estacionamento com a leitura de placas. Segundo o centro de compras, a tecnologia foi implantada para otimizar a saída dos veículos e melhorar a fluidez do tráfego.

Como funciona

Os clientes retiram um ticket nas entradas e fazem o pagamento através da leitura do QR Code ou digitando a placa do veículo nos terminais de autoatendimento ou no aplicativo do shopping.

A saída será expressa com o sistema realizando automaticamente a leitura da placa do veículo assim que ele se aproximar da cancela, liberando a passagem sem a necessidade de inserção ou aproximação do ticket na máquina.

O shopping está usando a tecnologia desenvolvida pela WPS que disponibiliza a LPR (License Plate Recognition) - reconhecimento de placa a partir de uma câmera especial, permitindo maior controle no acesso, tendo em vista que tudo é feito na captação de imagens, com geração automática dos dados.



