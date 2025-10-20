Tecnologia, sustentabilidade e inovação se unem no novo Senai Park, em Suape

A- A+

Tecnológico, sustentável e estratégico, o Senai Park será inaugurado nesta segunda-feira (20) no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca. O empreendimento, fomentado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) já reúne mais de R$ 100 milhões em investimentos, em parceria com 14 grandes empresas e soma R$ 200 milhões em captação e aprovação, fortalecendo Pernambuco como um dos principais polos do país em energia limpa, tecnologia e inovação industrial.

Instalado em uma área de 1,4 hectares, o Senai Park conta com infraestrutura modular e adaptável, incluindo plantas-piloto para testar soluções tecnológicas antes da aplicação em escala industrial.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, destacou que o Senai Park é a materialização de um compromisso com o futuro da indústria. "Ele nasce como um verdadeiro ecossistema de inovação, adaptando e criando tecnologias de alcance global às demandas específicas do setor produtivo nacional", afirmou.

Veloso ressaltou ainda que o espaço será um elo entre ciência e indústria. "Com esse equipamento, o Senai Pernambuco reafirma seu papel de protagonista na construção do futuro, desenvolvendo soluções conectadas às demandas do nosso setor produtivo. Este será um espaço onde a ciência e a indústria caminham juntas rumo à descarbonização, impulsionadas por tecnologias modernas, eficientes e sustentáveis", completou.

A diretora regional do Senai-PE, Camila Barreto, reforçou o papel da instituição como parceira estratégica da indústria pernambucana. Segundo ela, o parque amplia a capacidade de integração entre empresas, universidades e centros de pesquisa. "Ao longo de sua trajetória, o Senai Pernambuco se consolidou como parceiro da indústria, apoiando sua modernização e competitividade.", afirmou.

Para ela, o Senai Park vai permitir acelerar o ciclo da inovação. "É aqui que a gente vai poder testar projetos e acelerar a entrada de novos produtos no mercado. Vamos tropicalizar tecnologias, reduzir custos e aumentar a produtividade e a competitividade da indústria pernambucana", explicou.

O diretor de Inovação e Tecnologia do Senai, Oziel Alves, explicou ainda outro portfólio de soluções que o parque vai oferecer: a tropicalização das tecnologias. Segundo Oziel, a proposta é "trazer tecnologias que eventualmente estão funcionando em algum lugar do mundo, mas que ainda não têm um ambiente real no Brasil", adaptando essas inovações à realidade regional. "A ideia é utilizar essas tecnologias e trazê-las para o nosso contexto específico", completou.

Projetos

Entre as iniciativas já em curso no Senai Park, estão projetos que reforçam o protagonismo do Estado em inovação energética e automotiva.

Um dos destaques é o desenvolvimento de baterias de lítio (12V/48V), um protótipo nacional para veículos híbridos (HEV e HEV Flex), realizado em parceria com a Baterias Moura, Stellantis, Horse, Iochpe Maxion e Volkswagen.

"A nova linha de produção de baterias de lítio low voltage, com foco em veículos híbridos médios (MHEV), desenvolvida no âmbito do Edital Rota 2030 Projetos Estruturantes, é resultado de um trabalho colaborativo entre empresas, ICTs e montadoras de referência global. O projeto representa um passo decisivo para reduzir a dependência de insumos importados e aumentar o valor agregado produzido no país", destacou o diretor de operações de lítio da Baterias Moura, Spartacus Pedrosa.

Outro projeto em execução é o de hidrogênio verde (HV), voltado à digitalização da cadeia de produção, com eletrolisador, sistemas de envase e abastecimento de veículos. Entre os parceiros estão CTG Brasil, Compesa, Atiaia, Siemens, Hytron, Moura e White Martins.

Nos próximos anos, o Senai Park também deve receber novos investimentos voltados à conversão de veículos para células a combustível e ao desenvolvimento de sistemas ADAS e sensores inteligentes.

