Sex, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta30/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Empresa Nacional

Telefônica confirma que mantém tratativas preliminares com acionistas da Vero

Informação consta de comunicado divulgado ao mercado após questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia publicada pelo Broadcast

Reportar Erro
Telefônica confirma que mantém tratativas preliminares com acionistas da VeroTelefônica confirma que mantém tratativas preliminares com acionistas da Vero - Foto: Javier Soriano/AFP

A Telefônica Brasil, dona da Vivo, confirmou que tem mantido tratativas preliminares, em caráter não vinculante, com acionistas da Vero, mas que, até o momento, não há decisão sobre a realização de uma eventual operação, nem acordo quanto à estrutura, termos e condições do negócio. A negociação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A informação consta de comunicado divulgado ao mercado após questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia publicada pelo Broadcast.

Leia também

• Conexão à internet deve ampliar acesso a serviços digitais em 59 CRAS de Pernambuco

• Vivo e Starlink lançam conexão direta entre celulares e satélites no Brasil; saiba como funciona

• Lula edita MP que determina autenticação e bloqueio de chamada telefônica e mensagens massivas

No comunicado, a Telefônica Brasil afirmou que analisa constantemente oportunidades de mercado e investimentos alinhados à sua estratégia e que, diante do estágio atual das conversas, não há fato relevante pendente de divulgação.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter