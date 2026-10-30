Telefônica confirma que mantém tratativas preliminares com acionistas da Vero
Informação consta de comunicado divulgado ao mercado após questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia publicada pelo Broadcast
A Telefônica Brasil, dona da Vivo, confirmou que tem mantido tratativas preliminares, em caráter não vinculante, com acionistas da Vero, mas que, até o momento, não há decisão sobre a realização de uma eventual operação, nem acordo quanto à estrutura, termos e condições do negócio. A negociação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
A informação consta de comunicado divulgado ao mercado após questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia publicada pelo Broadcast.
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No comunicado, a Telefônica Brasil afirmou que analisa constantemente oportunidades de mercado e investimentos alinhados à sua estratégia e que, diante do estágio atual das conversas, não há fato relevante pendente de divulgação.