NEOENERGIA Tem conta de energia atrasada? Saiba como negociar e parcelar em até 21 vezes Clientes que estão com contas de energia em atraso poderão quitar as dívidas por meio de uma série de opções de negociação

Clientes da Neoenergia Pernambuco que estão com contas de energia em atraso poderão quitar as dívidas por meio de uma série de opções de negociação oferecidas pela distribuidora. Neste mês de setembro, todos os pontos de atendimento da distribuidora estarão prontos para fazer a melhor negociação possível, dentro dos limites financeiros de cada família. Podem negociar débitos todos os consumidores que possuem a partir de duas contas em atraso, com exceção dos inscritos na Tarifa Social, que já podem recorrer ao acordo com um mês vencido. Os montantes devidos à distribuidora poderão ser parcelados por meio do cartão de crédito ou pela própria fatura.

No cartão de crédito, o débito pode ser parcelado em 21 parcelas. Já se a cobrança for na conta, o parcelamento pode chegar a até 1+11 vezes. Neste caso, o valor da negociação será cobrado juntamente com a conta do mês. É importante lembrar que para os clientes inscritos na Tarifa Social o sinal é a partir de 8%. Para os demais consumidores, o percentual de sinal começa em 20%.

Para facilitar a negociação com clientes de todo o Estado, a Neoenergia possui um canal exclusivo em seu site oficial, onde a pessoa identifica o débito e simula o parcelamento antes de fechar a negociação por meio do cartão de crédito. A Agência Virtual é intuitiva e de fácil utilização.

Outra opção é o WhatsApp, por meio do número 81.3217.6990. Ao entrar em contato, o consumidor pode ter acesso a segunda via das suas faturas que estão em aberto e verificar as possibilidades existentes de negociação.

Caso o cliente prefira ser atendido pessoalmente, as opções são os cerca de 200 pontos de atendimentos espalhados pelo Estado, que vão desde as 29 lojas próprias, 163 lojas credenciadas e as agências móveis que percorrem todo o Estado.

DESCONTO – Até o próximo dia 31 de outubro, a Neoenergia, em parceria com o RecargaPay, está oferecendo um desconto de R$ 25 no pagamento da conta de energia através do aplicativo, cujo download está disponível para Android e IOS. Depois de realizar o download, o cliente deve aplicar o cupom NEO25 quando for efetuar o primeiro pagamento da conta de energia, à vista ou parcelado, usando o cartão de crédito. O desconto é exclusivo para novos usuários do aplicativo, válido apenas no primeiro pagamento e para faturas de energia que tenham valor mínimo de R$ 50. Além disso, o desconto se aplica a um CPF por vez.

PIX – A Neoenergia Pernambuco passou a receber também o pagamento das faturas de energia via PIX. A modalidade está disponível para todos os clientes e a baixa da fatura acontece em até uma hora após a confirmação do pagamento.

