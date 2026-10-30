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negócios Tem conta na Binance? Saiba quais são seus direitos e como agir após o ataque que desviou R$ 34 bi Corretora tem o Brasil entre seus cinco maiores mercados; especialistas explicam de quem é a responsabilidade, como rastrear o dinheiro e o que o investidor deve fazer agora

A suspensão global de saques na Binance, após a corretora sofrer um ataque hacker que resultou no desvio de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões), acendeu um alerta imediato entre os investidores.

Com mais de 330 milhões de usuários em todo o mundo e um volume de negociação que ultrapassou US$ 34 trilhões no ano passado, a plataforma tem o Brasil entre os cinco maiores mercados. Diante do bloqueio, a principal dúvida de quem utiliza o aplicativo é como o ordenamento jurídico nacional protege o capital que estava sob custódia da empresa.

A relação entre o cliente e a plataforma de criptomoedas é integralmente blindada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), um entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e referendado pelo Marco Legal dos Criptoativos.

Na prática, isso estabelece a chamada responsabilidade objetiva, em que o usuário não precisa provar que a corretora agiu com negligência, bastando demonstrar o defeito na prestação do serviço e o prejuízo sofrido.

Além disso, a Binance está em fase de conclusão da migração de suas contas locais para empresas do grupo com CNPJ brasileiro. Eduardo Diniz, advogado especialista em direito empresarial e sócio no Araripe Diniz Advogados, explica que essa transição territorial muda de forma decisiva o cenário para o cliente que eventualmente precise cobrar a fatura na Justiça.

— A mudança fortalece a posição jurídica do investidor brasileiro, especialmente porque passa a existir uma estrutura local responsável. Isso facilita eventuais execuções de condenações a favor do consumidor, que deixa de depender de uma complexa cooperação jurídica internacional para alcançar bens no exterior. Mas é importante esclarecer que a proteção não depende dessa migração, pois o marco legal dos criptoativos já prevê a incidência das normas consumeristas nessas operações — esclarece Diniz.

Em comunicado, a empresa explicou que os ativos dos clientes no Brasil são mantidos em cold wallets, conhecidas como carteiras frias, e que segue as regras do Banco Central do Brasil (BC), que exigem a separação dos recursos dos usuários daqueles pertencentes à corretora.

A "carteira fria" é uma forma de guardar criptomoedas que mantém as chaves necessárias para movimentá-las desconectadas da internet. Isso dificulta a ação de hackers e reduz o risco de roubos virtuais, mas não elimina completamente a possibilidade de perdas.

Ataque hacker não é "força maior"

Embora a Binance tenha garantido publicamente que um fundo de reserva próprio cobrirá o ressarcimento integral dos clientes, o investidor precisa estar respaldado caso o cenário mude.

Em eventos globais dessa magnitude, não é raro que corporações tentem se eximir da culpa judicialmente alegando motivo de força maior, sob o argumento de que a invasão por uma unidade hacker de elite seria um evento imprevisível.

O Judiciário brasileiro, porém, possui precedentes firmes apontando que a segurança digital é uma obrigação essencial das corretoras, não podendo o prejuízo ser repassado ao usuário final.

— Quando uma invasão compromete os sistemas e a infraestrutura de segurança utilizados pela própria plataforma para custodiar os ativos, há argumentos jurídicos muito relevantes para caracterizar o episódio como um risco do próprio negócio, o chamado fortuito interno. Afinal, a segurança das operações integra o serviço central oferecido pela empresa — avalia Stéfano Ribeiro Ferri, advogado especialista em Direito do Consumidor.

Rastro digital e persecução penal

Se na esfera civil a responsabilidade de cobrir o rombo recai sobre a corretora, no âmbito criminal o grande desafio das autoridades é caçar os invasores e descobrir o paradeiro do dinheiro. O inquérito preliminar apontou o comprometimento do computador de um engenheiro da plataforma, o que caracteriza crime de invasão de dispositivo informático, fraude e possível lavagem de dinheiro transnacional.

Para André Fini Terçarolli, advogado criminalista e especialista em Direito Penal Econômico, a principal vantagem das autoridades no mercado de criptoativos é a transparência estrutural dos registros, que impede o sumiço completo dos valores sem deixar pistas.

— O episódio evidencia uma transformação da criminalidade econômica, onde os ativos digitais permitem movimentações internacionais em velocidade elevadíssima. No entanto, a utilização de criptomoedas não torna o dinheiro invisível: as transações em blockchains públicas deixam registros técnicos que oferecem elementos fundamentais para o rastreamento patrimonial, permitindo a cooperação internacional e o congelamento dos valores antes que sejam definitivamente dissipados ou convertidos — detalha Terçarolli.

O que o investidor deve fazer?

Segundo os especialistas ouvidos pelo Globo, não existe a necessidade de aguardar ações coletivas ou do Ministério Público para agir.

A recomendação unânime é iniciar imediatamente a produção de provas, garantindo um "retrato" da conta para se blindar de eventuais alterações na plataforma, instabilidades ou em último caso fique fora do ar prolongadamente. Veja o passo a passo:

Exporte dados: Acesse o sistema e baixe os extratos completos, preferencialmente em formatos imutáveis como PDF ou planilhas (CSV), detalhando os saldos e as quantidades exatas de cada moeda digital.

Guarde os comprovantes: É essencial salvar os recibos de depósitos (Pix), o histórico de operações de compra e venda, e tirar capturas de tela (capturas de tela) que mostrem eventuais mensagens de erro ou tentativas frustradas de saque (com data e hora visíveis).

Rastreie as fraudes: Caso identifique movimentações atípicas que não autorizou, copie os códigos de identificação das transações na blockchain e os endereços das carteiras de destino.

Arquive a comunicação: Todo material corporativo, como e-mails de alerta, os comunicados oficiais prometendo a cobertura das perdas e os números de protocolo do atendimento, formam o pacote de evidências.

Faça o registro formal: Em caso de danos concretos e recusa ou demora injustificada de ressarcimento por parte da corretora, é recomendável registrar um Boletim de Ocorrência (BO) para documentar a cronologia dos fatos, abrindo caminho para uma ação judicial.

Especulação e impacto no mercado

O ineditismo da manobra gerou uma onda de choque que derrubou as cotações de todo o setor digital. Após os alertas sobre o ataque, o Bitcoin recuou mais de 4%, caindo para menos de US$ 80 mil pela primeira vez em mais de um mês. A dimensão do pânico levanta dúvidas se as verdadeiras motivações da quadrilha incluíam manipular as cotações para lucrar indiretamente apostando na queda do mercado.

Enquanto a plataforma tenta restabelecer os saques, agências de inteligência buscam o rastro do dinheiro. Empresas especializadas em rastreamento, como a TRM Labs, identificaram características que ligam a invasão a grupos de elite da Coreia do Norte.

A Binance afirmou ter "alto grau de confiança" na tese de envolvimento norte-coreano, conectando o caso ao mesmo grupo (TraderTraitor/Lazarus) responsável pelo sumiço de US$ 1,5 bilhão da concorrente Bybit, em 2025.

Naquele episódio, os hackers conseguiram converter rapidamente centenas de milhões em recursos irrastreáveis, obrigando a corretora a travar uma longa e difícil batalha judicial internacional para recuperar apenas uma pequena fração do prejuízo.

Leia a íntegra da nota da Binance

"Diante das notícias recentes sobre o incidente de segurança envolvendo a Binance Global, a BBrasil SPSAV LTDA., entidade da Binance que atende os usuários brasileiros, confirma que os fundos de seus clientes permanecem seguros. Além de observar os requisitos de segregação estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, os ativos virtuais são mantidos em cold wallets (carteiras frias), agregando uma camada adicional de segurança e reforçando o compromisso da BBrasil SPSAV com a proteção dos ativos de seus clientes.

Como medida preventiva e conforme informado anteriormente, os saques de ativos virtuais estão temporariamente suspensos enquanto realizamos uma verificação minuciosa de segurança. Todos os demais serviços da plataforma continuam funcionando normalmente, e retomaremos as operações de saque assim que o processo de verificação for concluído.

A segurança dos ativos virtuais de nossos clientes continua sendo nossa maior prioridade. Permanecemos plenamente comprometidos com a manutenção de padrões rigorosos de segurança para garantir a total confiança de todos os nossos clientes.

Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado."

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