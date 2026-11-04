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negócios Tem conta no Ueno Bank? Veja como está prevista a devolução do dinheiro após intervenção no Paraguai Banco Central paraguaio prevê pagamentos em etapas, com verificação de titularidade; brasileiros e brasiguaios devem acompanhar os canais oficiais

Brasileiros que vivem no Paraguai e possuem conta no Ueno Bank devem ficar atentos às orientações do Banco Central do Paraguai (BCP) sobre a devolução dos depósitos após a intervenção na instituição, em meio à crise bancária.

A previsão anunciada pelas autoridades é organizar os pagamentos em três etapas, começando pelos clientes que já possuem conta em outro banco.

As informações sobre os procedimentos previstos pelo Banco Central do Paraguai foram divulgadas pelo jornal paraguaio ABC Color. As explicações divulgadas não estabelecem um procedimento específico por nacionalidade. Também não esclarecem se contas mantidas no Brasil poderão ser usadas para receber os valores.

Veja abaixo o que foi anunciado e quais pontos ainda dependem de esclarecimento.

Quem terá prioridade na devolução?

A devolução será feita em três etapas. O primeiro grupo previsto é o dos clientes que já possuem conta em outra instituição financeira. Segundo a presidente interina do BCP, Liana Caballero Krause, esses casos permitem um cruzamento mais rápido de dados para confirmar a titularidade e evitar fraudes.

Na segunda etapa, o esquema anunciado contempla quem precisará de uma nova conta e, por fim, os aposentados do Instituto de Previdência Social (IPS) que recebiam pelo Ueno. Para estes últimos, estão sendo providenciadas contas em outros bancos para manter o pagamento dos benefícios.

Tenho conta em outro banco. Como vou receber?

A previsão é usar a conta existente em outra instituição financeira, após a conferência dos dados do titular. Ainda não foram informados os documentos necessários, a forma de solicitação ou se o cliente precisará tomar alguma iniciativa para autorizar a transferência.

Minha outra conta é no Brasil. Posso receber nela?

Essa possibilidade não foi esclarecida pelas autoridades nas informações divulgadas. Também não foram anunciadas regras para transferências internacionais ou conversão de moeda.

Só tenho conta no Ueno. O que está previsto?

Para quem operava exclusivamente com o Ueno, o BCP pretende trabalhar com o sistema financeiro para viabilizar a abertura temporária de contas. As autoridades ainda não detalharam quais bancos participarão, como será essa abertura ou quais documentos serão exigidos.

Quando o dinheiro será devolvido?

A legislação prevê que a garantia seja paga em até 15 dias corridos após a aprovação da resolução da instituição, com possibilidade de prorrogação por mais 15 dias mediante decisão fundamentada do Banco Central.

Paralelamente, o Congresso discute um mecanismo para antecipar parte dos recursos. A proposta original previa pagamento em 72 horas, mas o Senado aprovou um texto com prazo de 24 horas e adiantamento de até 40 salários mínimos. A proposta foi encaminhada à Câmara dos Deputados.

Na operação dos pagamentos, a presidente interina do BCP mencionou um prazo operacional de "no mínimo três dias úteis" e disse que as equipes avaliam trabalhar durante o fim de semana para acelerar o processo. Essa estimativa operacional não deve ser apresentada como garantia de devolução integral a todos os clientes nesse período.

Há previsão de um primeiro pagamento?

O BCP anunciou um primeiro pagamento de até 10 milhões de guaranis, com recursos do Fundo de Garantia de Depósitos. Caso essa entrega não cubra todo o saldo, o restante será pago conforme um calendário a ser divulgado. Esse anúncio é separado do projeto em tramitação no Congresso para ampliar e acelerar o adiantamento.

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Vou receber todo o dinheiro que tinha no banco? Qual é o limite da garantia?

Ainda não é possível garantir a devolução integral em todos os casos. O BCP informou que as equipes estão avaliando os ativos e passivos do Ueno e os cenários de transferência desses recursos e obrigações.

Outra possibilidade mencionada é o pagamento direto pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), sujeito ao limite previsto em lei. Segundo Marco Aurelio González, membro da diretoria do BCP, esse seria o cenário em que os clientes poderiam recuperar menos dinheiro.

A garantia é de até 228,3 milhões de guaranis, equivalentes a 75 salários mínimos paraguaios, por depositante e por instituição financeira. O limite considera o conjunto dos depósitos do mesmo titular no banco, e não cada conta separadamente, segundo o BCP.

O que é coberto pelo Fundo de Garantia de Depósitos?

Segundo as autoridades, o fundo cobre depósitos na instituição financeira, dentro das condições e dos limites legais.

No entanto, o BCP afirmou que o Fundo de Garantia de Depósitos não cobre investimentos no mercado de capitais, como fundos mútuos e títulos negociados nesse mercado. González também declarou que os recursos públicos ficam excluídos no cenário de pagamento direto da garantia estatal.

A presidente interina afirmou que a prioridade é resolver a situação dos depositantes bancários. As questões relacionadas ao mercado de valores serão tratadas posteriormente.

Tenho um certificado de depósito com vencimento em 2027 ou 2028. O que acontece?

Caballero Krause afirmou que os direitos dos detentores de Certificados de Depósito de Poupança (CDA, na sigla em espanhol) com vencimentos futuros estão resguardados, considerando o valor presente.

Isso indica que o valor considerado no processo pode ser diferente do montante previsto para o vencimento. Não foram detalhados o cálculo, a data de pagamento ou os procedimentos para esses investidores.

Tenho empréstimo no Ueno. A dívida será descontada do que tenho a receber?

Segundo comunicado do BCP, dívidas pendentes com o Ueno serão descontadas antes do pagamento da garantia, o que pode reduzir o valor recebido. O projeto aprovado pelo Senado prevê que a compensação considere as obrigações vencidas. É preciso acompanhar a conclusão da tramitação para saber como ficará a regra final.

Por que não consigo acessar os serviços digitais?

Segundo a presidente interina do BCP, a desativação está relacionada à interrupção legal das operações do banco e à inabilitação de sua conexão com o sistema de pagamentos SIPAP.

Como acompanhar a devolução e evitar golpes?

O BCP informou que estabelecerá um canal oficial para orientar os clientes. Caballero Krause alertou para que os depositantes não confiem em contatos recebidos por redes sociais ou WhatsApp.

Até a divulgação dos procedimentos oficiais, mensagens que prometam liberar o dinheiro não devem ser tratadas como instruções do Banco Central. As autoridades ainda precisam detalhar o calendário, a documentação e os canais de atendimento.

Como ficam os aposentados que recebiam pelo Ueno?

O IPS está providenciando a transferência dos aposentados para outros bancos e garantiu o pagamento dos benefícios em 17 de novembro. Quem não solicitar a mudança por conta própria terá uma instituição designada pelo órgão e poderá consultar onde receberá, informando o número da cédula de identidade em uma área que será habilitada no portal Mi IPS.

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