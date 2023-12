A- A+

bancos Tem contas para pagar? Bancos fecham a partir de amanhã; entenda Boletos que vencem na sexta-feira, dia 29, no final de semana ou no feriado do dia 1º podem ser pagos sem acréscimos no dia 2, quando as agências voltam a funcionar

Hoje é o último dia útil do ano em que as agências bancárias estarão abertas. A partir desta sexta-feira (29), não haverá mais atendimento presencial ao público, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

No entanto, nos feriados e nos fins de semana, quando os bancos estarão fechados, ainda é possível pagar contas por meios digitais, como caixas eletrônicos e sites e aplicativos de instituições financeiras, que oferecem praticamente a totalidade das transações do sistema bancário, conforme ressaltou a Febraban.

Os boletos que vencem nesta sexta-feira, dia 29, no final de semana ou no feriado do dia 1º também podem ser pagos sem acréscimo de juros no dia 2 de janeiro, ou seja, na próxima terça-feira, quando os bancos voltam a funcionar normalmente.

No mercado financeiro, a Bolsa de Valores também tem seu último dia de negociações nesta quinta-feira. Segundo a B3, não haverá pregão na sexta-feira, 29 de dezembro, antevéspera de Ano Novo, e na segunda-feira, 1° de janeiro. Com isso, a Bolsa volta a funcionar no dia 2 de janeiro.

No Tesouro Direto, não haverá negociação de títulos públicos entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Após a sessão desta quinta-feira, o mercado de renda fixa pública retoma as atividades apenas na terça-feira às 9h30, com compras e vendas até 18h.

Por isso, quem pretende investir alguma reserva financeira ainda este ano tem até esta quinta-feira, dia 28, para fazer a aplicação.

