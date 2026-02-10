Ter, 10 de Fevereiro

BRASIL

"Tem esse debate acontecendo", diz Haddad sobre reforma do FGC após caso Master

Ministro esteve em evento do BTG Pactual em São Paulo

Fernando HaddadFernando Haddad - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que técnicos do Banco Central discutem uma reforma mais estrutural do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), fragilizado após o pagamento das coberturas aos investidores do Banco Master, liquidado pela autoridade monetária. Segundo ele, o BC mantém diálogo com instituições do sistema financeiro regulado para buscar um “denominador comum”. Haddad falou durante o CEO Conference Brasil 2026, evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo (SP).

— Isso não pode voltar a acontecer. Agora, o Banco Central tem técnicos que estão conversando com o sistema regulado para encontrar um denominador comum. Tem todo esse debate acontecendo. Nós temos que aprender com esse caso e fechar as brechas que permitiram a fraude, a irresponsabilidade.

O Conselho de Administração do FGC deve votar ainda nesta semana um plano para recompor o caixa da associação. A estimativa é de que seja necessário levantar cerca de R$ 50 bilhões para fazer frente às garantias relacionadas às instituições já liquidadas, em meio à preocupação com possíveis desdobramentos do caso Master.

Com a liquidação do Banco Master, Banco Master de Investimentos, Letsbank e Will Bank, a previsão de ressarcimento aos investidores soma R$ 46,9 bilhões. Há, no entanto, a avaliação de que o montante a ser captado pode superar os R$ 50 bilhões, pela necessidade do fundo se preparar para eventuais impactos adicionais em instituições com vínculos com o banco investigado por fraude financeira.

 

No evento, Haddad disse também que não há uma data para sua saída do comando da pasta e evitou cravar uma eventual sucessão pelo atual secretário-executivo, Dario Durigan. Durante o evento, o ministro avaliou que o Brasil está pronto para discutir uma solução mais criativa para a evolução dos gastos com programas sociais. Ele mencionou a possibilidade de uma renda básica, que considera uma alternativa “mais racional” diante da quantidade de demandas sociais do país.

Segundo Haddad, o nível atual de investimento em assistência social pode abrir espaço para uma reorganização semelhante à promovida no início do primeiro governo Lula, quando diversos programas foram unificados sob o guarda-chuva do Bolsa Família.

— Talvez nós estejamos numa situação que permita uma arquitetura nova do ponto de vista do dispêndio, sobretudo de natureza assistencial — afirmou o ministro.

Questionado se defendia a criação de um programa de renda básica, Haddad disse apenas que o país estaria “maduro” para buscar outras alternativas:

— Eu estou dizendo que, assim como o governo Fernando Henrique deixou uma série de programas que depois puderam ser organizados de uma maneira inovadora, eu entendo, olhando para o orçamento, que talvez o Brasil esteja maduro para uma solução mais criativa. Esse desenho vai ter que ser formulado e validado com os candidatos, com o candidato a presidente do PT.

O ministro também criticou a qualidade técnica do debate sobre a situação fiscal do país e voltou a apontar problemas herdados da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o não pagamento de precatórios (dívidas públicas reconhecidas judicialmente).

Ele lembrou ainda que regras de flexibilização da elegibilidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC) foram contratadas em 2021 e que o valor de R$ 600 do então Auxílio Brasil não foi considerado no Orçamento de 2023 pelo governo anterior.

— É fácil você estar atrás de um computador dizendo o que o ministro da Fazenda tem que fazer. Agora, tem Supremo, tem Congresso, tem Faria Lima, tem mercado, tem setor produtivo, tem Palácio do Planalto, tem muita coisa para gerenciar.

