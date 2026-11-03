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BRASIL Tem sorteio da Mega-Sena nesta terça? Saiba quando será o concurso 3081, com prêmio de R$ 46 milhões Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

Depois da Mega Semana, os dois próximos concursos da Mega-Sena terão datas alteradas. Embora o feriado de Finados, na segunda-feira (2), não tenha caído num dia de sorteio dessa loteria, a data acabou por fazer a Caixa Econômica Federal mudar o calendário regular.

Com isso, o concurso 3.081, que tem prêmio acumulado estimado em R$ 46 milhões, será realizado na quarta-feira (4), e não nesta terça (3). O concurso 3.082 também será num dia atípico, com sorteio previsto para sexta-feira (6), e não quinta (5).

Os sorteios da loteria ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app.





Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.077 (28/10/2026) — R$ 324.898.791,61

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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