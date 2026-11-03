Ter, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Tem sorteio da Mega-Sena nesta terça? Saiba quando será o concurso 3081, com prêmio de R$ 46 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

Reportar Erro
Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no appApostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Depois da Mega Semana, os dois próximos concursos da Mega-Sena terão datas alteradas. Embora o feriado de Finados, na segunda-feira (2), não tenha caído num dia de sorteio dessa loteria, a data acabou por fazer a Caixa Econômica Federal mudar o calendário regular.

Com isso, o concurso 3.081, que tem prêmio acumulado estimado em R$ 46 milhões, será realizado na quarta-feira (4), e não nesta terça (3). O concurso 3.082 também será num dia atípico, com sorteio previsto para sexta-feira (6), e não quinta (5).

Os sorteios da loteria ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app.

 

Leia também

• Mega-Sena 3.080 sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste domingo; confira dezenas

• Mega-Sena 3.080: loteria tem último sorteio da Mega Semana nesta sexta (30); saiba como apostar

• Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 6 milhões

Como apostar na Mega-Sena
O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.077 (28/10/2026) — R$ 324.898.791,61

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Reportar Erro

Veja também

Newsletter