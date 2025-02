"Temos parceria até com a Nasa", diz Magda sobre Margem Equatorial

A- A+

Em conferência com investidores para apresentar o resultado financeiro de 2024, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, defendeu a necessidade de explorar a Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

— Temos um pedido de licença para perfurar um primeiro poço no litoral do Amapá. O órgão ambiental considera a região sensível, e estamos prontos para enfrentar essa sensibilidade. O que temos lá em termos de precaução para perfuração em águas ultraprofundas não tem precedente no mundo. Temos equipamentos e métodos moderníssimos. Além disso, temos o compromisso de entregar mais um centro de reabilitação de fauna caso ocorra um evento indesejável. Vamos entregá-lo até o fim de março. As obras estão em dia. Acredito que essa seja a última demanda do Ibama. Todas as demandas do Ibama foram atendidas de forma tempestiva. Temos parceria até com a Nasa. O que estamos oferecendo para o Ibama entendemos que está resolvido. Não há mais o que se pedir. Tenho mais de 45 anos nessa indústria e nunca vi esse nível de esforço.

Segundo ela, será necessário mais investimento na região. Ela lembrou que a distância do poço onde pretende perfurar é superior a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, o dobro da distância entre o pré-sal e a praia de Copacabana.

— Um poço só não é suficiente. Temos alguns poços previstos para toda a Margem Equatorial, com mais de 30 poços planejados para o litoral do Amapá e Rio Grande do Norte no quinquênio.

Oito poços na Bacia da Foz do Amazonas

Segundo Sylvia dos Anjos, diretora de Exploração e Produção, o potencial só é descoberto depois que o poço é perfurado.

— Há previsão de oito poços na Bacia da Foz do Amazonas. Não há conflito entre realizar a exploração e cuidar do meio ambiente. Essa perfuração não vai impactar o meio ambiente e garantirá uma segurança energética mais duradoura.

Petrobras aguarda posicionamento do Ibama

Clarice Coppeti, diretora da Petrobras, disse que a companhia está aguardando o posicionamento do Ibama.

— Estamos aguardando o posicionamento do Ibama em relação ao centro de fauna e à base em Belém. Assim que houver a sinalização desses projetos, poderemos passar para a avaliação pré-operacional. A sonda NS42, que está preparada para realizar essa perfuração, é a mais adequada para essa região. Aguardamos essa liberação para fazer a limpeza da sonda, que está no Sudeste.

