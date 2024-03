A- A+

ENTREVISTA Temos que baixar o preço da energia para o povo, diz Lula Ele também falou que é preciso uma redução no preço dos alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (11), em entrevista ao SBT, que seu governo precisa baixar as tarifas de energia para os consumidores comuns.



Ele também falou que é preciso uma redução no preço dos alimentos.



O presidente também afirmou ser a favor de uma regulamentação das redes sociais, o que precisaria ser discutido com a sociedade.

A entrevista foi transmitida esta noite, mas foi gravada nesta segunda-feira (11) pela manhã.

