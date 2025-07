A- A+

aviação 'Temos trabalhado com Embraer sobre tarifas', diz ministro de Portos e Aeroportos De acordo com Costa Filho, atualmente há 1.700 aviões da Embraer operando no mercado americano

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira que está trabalhando junto à Embraer para lidar com a imposição e o impacto do tarifaço baixado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"A Embraer sabe que o que puder ser feito, o que estiver ao nosso alcance sobre o tarifaço, será feito", pontuou. "Inclusive mais crédito, mais financiamento. Mas primeiro temos de esperar o dia 1º de agosto quando o tarifaço entra em vigor."

"A gente tem dialogado com a Embraer", afirmou o ministro. "A gente sabe da importância de ter preservado o não tarifaço para a Embraer e para outros setores da economia. É muito ruim, sobretudo para os Estados Unidos", avaliou o ministro.

De acordo com Costa Filho, atualmente há 1.700 aviões da Embraer operando no mercado americano, e o tarifaço aumenta em US$ 9 milhões o custo de operação por aeronave. "Isso inviabiliza as operações da Embraer com os Estados Unidos", avaliou.

Ainda de acordo com o ministro, há mobilização nos EUA contra a aplicação da tarifa de 50%. "Eu acho que os próprios investidores americanos também estão dialogando com o governo americano para que essa tarifa não seja implementada. Até lá, dia 1º, a orientação do presidente Lula é exercer tal diálogo, conversar, conversar, conversar", frisou.

O ministro participou da cerimônia de início das obras de requalificação do Aeroporto de Jacarepaguá (RJ), na zona oeste do Rio, que integra a 7ª rodada de concessões aeroportuárias. A concessionária Pax Aeroportos, que administra o aeroporto desde 2023, vai investir R$ 115 milhões em melhorias em pista, pátio, faixa preparada, balizamento, cerca operacional e sistemas de navegação aérea. A Pax pertence a um fundo de infraestrutura gerido pela XP Asset.

Veja também