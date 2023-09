Tempo de espera pelo iPhone 15 Pro Max bate recorde e chega a 48 dias

A- A+

O modelo básico do iPhone 15 da Apple está levando quase o dobro do tempo para ser entregue este ano do que seu antecessor, sinalizando a alta demanda pelos aparelhos mais recentes da empresa. Os compradores nos EUA precisam esperar 10 dias para receber o modelo básico, em comparação com os seis dias da geração anterior do aparelho lançado no ano passado, de acordo com dados da Counterpoint Research.

No outro extremo, o iPhone 15 Pro Max, o modelo mais sofisticado lançado pela Apple no dia 12 deste mês, aumentou os tempos de espera de pré-encomenda para um recorde, segundo os pesquisadores. Atualizações significativas em ambos os modelos impulsionaram a atual demanda, embora parte dela tenha sido feita às custas das outras opções da Apple, o 15 Plus e o 15 Pro, que tiveram seus tempos de espera reduzidos.

Na China, o maior mercado da Apple no exterior, o tempo de espera pela versão básica quadruplicou em relação ao ano passado, segundo a Counterpoint. Isso sugere que a Apple está atraindo compradores mesmo em meio à concorrência de dispositivos rivais, como o altamente elogiado Mate 60 Pro, da Huawei.

"Esperávamos que o tempo de espera do modelo básico do iPhone 15 na China fosse bem menor - talvez no mesmo nível do ano passado" disse Archie Zhang, analista da Counterpoint."E, no que diz respeito ao ultrapremium, o Pro Max ainda é o iPhone mais cobiçado na China, e os longos tempos de espera para entrega refletem isso".

Os longos prazos de entrega não se traduziram em preços de revenda elevados, já que os pesquisadores confirmaram a informação de preços de cambistas na China exigem apenas prêmios moderados. Isso pode indicar que a demanda é impulsionada, pelo menos em parte, por pessoas que participam de programas de troca de seus dispositivos existentes.

"Em um ano marcado pelo declínio da demanda por smartphones, espera-se que o programa de troca desempenhe um papel fundamental na redução das barreiras psicológicas para aqueles que contemplam a compra de um novo telefone. Ele está se tornando um contribuinte cada vez mais vital para o domínio de mercado da Apple - disse Ivan Lam, da Counterpoint.

