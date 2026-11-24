A- A+

TURISMO Temporada de cruzeiros 2026/2027 deve injetar cerca de R$ 700 por turista em trânsito no Recife Com nove embarcações confirmadas, é previsto o trânsito de aproximadamente 10 mil passageiros

A temporada de cruzeiros marítimos do biênio 2026 e 2027 no Porto do Recife, que iniciou nesta terça-feira (24), com a chegada do Navio Viking Junior, primeiro de nove embarcações confirmadas, prevê o trânsito de aproximadamente 10 mil passageiros e uma média de R$ 700 investidos na economia local por cada turista de passagem.

“Os dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia BR) estimam que um passageiro em trânsito, ou seja, aquele que desce e retorna para o navio após algumas horas, deixa em média R$ 700 nas atividades e nos pontos turísticos da cidade”, contextualizou o diretor Comercial e de Operações do Porto do Recife, Edson Bartolomeu.

"Um passageiro em trânsito deixa em média R$ 700 nas atividades e nos pontos turísticos da cidade", diz Edson Bartolomeu Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Segundo o diretor, o curto período de tempo em solo recifense, seis horas ao todo - no caso do Viking Junior, será o suficiente para movimentar a economia turística local e, principalmente, atrair os 860 passageiros e 475 tripulantes da embarcação, fazendo com que cogitem o Recife como destino para próximas viagens.

“Nossa expectativa é de que haja a satisfação de todos, para que retornem nas próximas temporadas”, disse.

Edson ressaltou ainda que, entre os passageiros a bordo, há quem pretenda desembarcar com o objetivo de se hospedar por um período no Recife. Nesse caso, segundo ele, a média diária investida é maior, sendo de aproximadamente R$ 900.

Melhorias

De acordo com o diretor, a temporada coincide com obras estruturantes no Porto do Recife, como as obras de dragagem dos canais externo e interno do complexo portuário e da renovação do sistema de defensas do cais. Segundo ele, contribuirão com a qualidade desta e das próximas temporadas.

“Estamos em plena obra de dragagem do Porto, uma obra de mais de R$ 100 milhões investidos pelos governos federal e de Pernambuco, o que vai refletir nas próximas temporadas, incrementando ainda mais os números de escalas aqui”, afirmou.

Quanto ao fortalecimento da segurança dos visitantes, Edson afirmou que será construído um batalhão de polícia turística em um terreno cedido pelo Porto do Recife.



“O batalhão será em frente ao nosso terminal, dando maior segurança, sobretudo no período de temporada que ocorre todo ano e traz mais passageiros”, acrescentou.



Próximas temporadas

Por fim, Edson disse que há o aceno de empresas para temporadas futuras, a exemplo da empresa italiana com sede na Suíça Mediterranean Shipping Company (MSC), que sinalizou o interesse em retormar as escalas no Porto do Recife.

Veja também