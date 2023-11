Temporada de cruzeiros movimenta Porto do Recife a partir desta quinta-feira (9)

A- A+

A temporada de navios em Pernambuco começa nesta quinta-feira (9), quando o cruzeiro italiano Aidasol atraca no Porto do Recife, na área central da Capital. Entre novembro deste ano e maio de 2024, 22 navios passarão pelo Estado.

O navio com 2443 passageiros chega às 7h30. O desembarque será direcionado para o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP). No local, os turistas serão recepcionados por orquestra de frevo, dançarinos e outras atrações culturais, além de agentes bilíngues do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).



De acordo com o ancoradouro, os passageiros receberão guias e roteiros do turismo de Pernambuco, sendo eles “Pernambuco de 1 a 8 dias”; “Rota BR 232”, além dos mapas do Recife, Olinda, e dos Litorais Sul e Norte.

"A intenção é que os visitantes tenham todas as informações possíveis para que ele volte posteriormente com amigos e familiares para conhecer o Estado", afirmou o porto.

O CAT funcionará gratuitamente no TMP durante toda a temporada de cruzeiros, enquanto os navios estiverem ancorados, com atendimento em português, inglês, espanhol e francês. Do Recife, o cruzeiro Aidasol seguirá para o Rio de Janeiro.



Para receber os visitantes da temporada 2023/2024, o Porto do Recife realizará um trabalho conjunto com as Secretarias de Turismo do Estado e da Prefeitura do Recife, Secretaria de Defesa Social, Empetur, Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), CTTU e Guarda Municipal.



A Ciatur e o comando do 16° BPM definiram um esquema de reforço na segurança para a temporada de cruzeiros. Será empregado patrulhamento com policiais motorizados, montados a cavalos, a pé e acompanhados de cães, no Bairro do Recife e nos principais destinos turísticos da área central da Cidade.



O Porto do Recife é parada histórica e estratégica para os cruzeiros. Milhares de pessoas embarcam e desembarcam na Capital pernambucana durante a temporada de navios, movimentando a economia do Estado.



O segundo cruzeiro da temporada 2023/2024 será o Costa Favolosa, vindo de Las Palmas, na Espanha. O navio de bandeira italiana atracará no dia 22 de novembro, às 8h, e sairá às 13h, para Salvador, com cerca de 3 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.

