Marketing Tendências do marketing digital e do e-commerce são destaques da 1º edição do Quartas de Sucess Capacitação gratuita oferecida pelo Sebrae acontece no dia 19, na sede da instituição, no Recife

A primeira edição do Quartas de Sucesso do Sebrae Pernambuco, em 2025, vai focar no tema Conexão Digital - Estratégias para vender mais. O evento acontece na próxima quarta-feira (19), a partir das 14h, na sede da instituição (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link.

“Percebemos que muitos empreendedores não têm presença digital ou ainda apresentam resistência a conhecer e utilizar novas tecnologias e ferramentas eficientes disponíveis na internet. Então vamos oferecer uma série de palestras na próxima edição do Quartas de Sucesso para desmistificar a questão junto ao pessoal. É importante fazer com que percam o medo e a vergonha de promover conteúdos digitais e entendam que é possível vender pela internet e fazer dela uma aliada”, explica o analista do Sebrae/PE Arthur Tavares.

Entre os destaques do evento está uma oficina sobre live shopping, estratégia mais dinâmica e interativa de e-commerce que usa transmissão ao vivo para vender produtos e serviços. Tendência do varejo para este ano, o formato tem evoluído ao longo dos anos e se tornado cada vez mais popular, devendo gerar US$ 600 bilhões - o equivalente a R$ 3,46 trilhões - em todo o mundo até 2027, de acordo com a empresa europeia de pesquisas de mercado e opinião pública Research and Markets, referência na área.

“Nosso objetivo é fazer uma palestra prática. Vamos tentar efetivar uma venda com algum empreendedor presente durante a apresentação para mostrar como o processo acontece em tempo real”, antecipa o especialista.

Tavares aponta mais motivos fundamentais para os empreendedores não desistirem de estar presentes nas redes sociais e outros canais digitais. “O tradicional boca a boca continua existindo, mas, hoje, pesquisar profissionais e empresas na internet faz parte do comportamento do consumidor. O Google, o Instagram, o TikTok e até reviews no YouTube são fontes de informação decisivas na jornada de compra. Ter presença digital é, essencialmente, o cartão de visita dos negócios na atualidade”, ressalta.

A programação inclui ainda palestras sobre liderança de marca no mundo online e como conquistar o público com storytelling digital, a habilidade de contar histórias utilizando palavras e recursos audiovisuais para promover o negócio e criar conexões emocionais com os consumidores. Os participantes também terão acesso a cases de sucesso sobre transformações no digital.

“Hoje, quem não é visto, praticamente não existe. Pessoas de todas as idades recorrem à internet para contratar serviços ou comprar produtos. Algumas pesquisam no Google, outras no TikTok ou Instagram, e muitas conferem avaliações no YouTube. Por isso, produzir conteúdo e estar presente nos canais digitais é fundamental para gerar confiança e impulsionar as vendas”, reforça.

