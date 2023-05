A- A+

Os avanços na área da saúde entraram em pauta no 28ª Hospitalar, um evento que reúne expositores, empresários, trabalhadores e palestrantes de toda a América Latina para debater sobre as atualizações do cuidado com as pessoas.

Realizado da terça (23) até esta quinta-feira (25), em São Paulo, o evento recebeu profissionais da saúde e áreas correlatas para debater, dentre tantos outros temas, atenção domiciliar, engenharia clínica, assistência multiprofissional, reabilitação, conectividade e plataformas que expandem o acesso à saúde.

Impulsionado pelos avanços da tecnologia e necessidade de adaptação às barreiras impostas pela pandemia da Covid-19, quando o atendimento em saúde começou a ser feito por meio de teleconsultas, o tema escolhido para o evento deste ano é "O poder das plataformas e seu potencial transformador na saúde".

Um dos pontos fortes da programação é exemplificar como a telemedicina pode ser usada para auxiliar a atenção primária à saúde.



De acordo com Marcelo Boeger, coordenador de Hotelaria e Facilities da Hospitalar, ter como tema da feira a tecnologia reforça a importância da adaptação do atendimento à saúde com facilidades oferecidas pela tecnologia.

A redução do tempo de atendimento por conta do uso de uma cama mais automática, um preenchimento automático de prontuário e até sensores de temperatura fazem a diferença no custo para os empresários da saúde.

“Como os ciclos de tecnologia estão cada vez mais curtos, de um ano para o outro você já tem quase tudo diferente. Então hoje em dia você consegue ter até uma novidade na área hospitalar que foi sublimada pela velocidade do tempo”, comentou Boeger sobre a necessidade de atualização constante.

No evento, desde ambulâncias até fronhas para travesseiro eram direcionados para o atendimento hospitalar, tanto do paciente quanto do acompanhante. Mas, para o público geral, alguns itens chamaram a maior atenção, como o robô delivery (que mantém a comida quente e entrega em quartos selecionados) e o desfibrilador portátil para famílias.

Evento reúne profissionais da saúde e empresários



Apesar de todas as curiosidades apresentadas na feira, ela possui uma relevância ímpar no cenário da manutenção e criação de serviços especializados na área hospitalar.

“A grande maioria dos hospitais e clínicas do Brasil são de empresas de porte médio e pequeno, espalhadas pelos mais variados locais do País. Esses hospitais não possuem acesso facilitado a fornecedores, então quando eles vêm à Hospitalar (feira de negócios da área) eles encontram todas as marcas de todos os tipos de produtos, serviços e equipamentos. Então, se o hospital precisa renovar, reformar, criar, ampliar leitos de UTI ou qualquer coisa, ele encontra aqui o contato direto com os fabricantes”, explicou o diretor do portfólio de saúde da Informa Markets, Eduardo Barros.

Para se ter ideia da amplitude do evento, ele conta com uma área específica para outras nacionalidades. Mais de 30 países estavam expondo no 28° Hospitalar. De acordo com Barros, a maioria dos países expondo não estão apenas em busca de fechar negócios com empresas, mas também em busca de representantes para a sua marca no Brasil.



Plataforma de soluções

Dentre os temas expostos na 28ª Hospitalar, a pernambucana MV estava com o estande lotado. Além de palestras sobre diversos temas ligados à tecnologia, a MV expôs novidades no seu modelo de negócios para a saúde, que se baseia em aplicativos e plataformas para pacientes, médicos e equipamentos de saúde.



A utilização do Chat GPT na medicina foi debatida em palestras no estande da empresa, que tem como lançamento próximo o uso da Inteligência Artificial para auxiliar médicos na obtenção de diagnósticos e sugestões de tratamento para pacientes.



Emerson Zarour, diretor de inovações da MV, fez questão de reforçar que a plataforma não substitui ou delimita a função de um profissional da medicina.

“A gente traz isso como prontuário eletrônico, para auxiliar o médico na decisão clínica do atendimento. Então, hoje eu consigo perguntar para o sistema: tenho um paciente com quarenta anos, hipertenso, fumante, que tem esse caso clínico, está sentindo dor abdominal. Passo para o sistema isso e ele entrega uma hipótese diagnóstica e aquilo auxilia o médico na tomada de decisão do atendimento", explicou Emerson Zarour, diretor de informações da MV.

De acordo com Zarour, a Inteligência Artificial utilizada no sistema terá acesso apenas a documentos cientificamente comprovados para compilar informações e auxiliar o profissional da medicina.



Robôs

Alguns estandes da feira contaram com tecnologias que nos fazem pensar em filmes. Foi o caso do robô delivery, do robô para segurança e entregas e do robô atendente. Com funcionamento autônomo, os robôs estão em fase de testes para uso em unidades hospitalares.

Robô atendente

Robô atendente da Alabia

Criado pela Alabia, o robô atendente permite um atendimento rápido, com interação de voz e navegação autônoma. A ferramenta visa cumprir as funções mais básicas de uma pessoa que trabalhe atendendo público em uma unidade de saúde.

Robô segurança

Robô segurança

Em exposição no estande da AFS Brasil, o robô que tem as características de um cachorro está em fase de testes para atuar como segurança. Câmeras e sensores registram o movimento e evitam acidentes com o robô.

O equipamento também pode ser programado para fazer entregas de documentos e exames dentro do ambiente em que estiver delimitado.

Robô delivery

Robô delivery



Também exposto no estande da AFS Brasil, o robô delivery tem características que seriam muito bem empregadas na hora da distribuição de alimentos nos quartos de unidades de saúde. Ele mantém o alimento aquecido e faz a entrega nos quartos que são previamente cadastrados em seu sistema.

