Venezuela Tensão na Venezuela traz incertezas ao resultado do comércio exterior do Brasil este ano, diz AEB Redirecionamento de mercados ajudou a sustentar superávit, mas tensões geopolíticas dificultam renovação do resultado este ano, avalia José Augusto de Castro, presidente da associação

A despeito do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e de um cenário externo mais adverso, a balança comercial brasileira encerrou o ano passado com um resultado acima do esperado.

O desempenho, no entanto, não afasta riscos à frente, avalia o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro.

Segundo ele, enquanto o país segue fortemente dependente de commodities, a tensão geopolítica agravada pela intervenção americana na Venezuela, que pode afetar o preço e a produção de petróleo, amplia as incertezas sobre o resultado.

A balança comercial brasileira fechou o ano com superávit, mesmo com o tarifaço. O temor foi maior do que o efeito prático?

Era de se imaginar que a imposição de tarifas bloquearia importações e reduziria o comércio. Na prática, isso não ocorreu. Algumas empresas conseguiram redirecionar mercados, enquanto outras foram beneficiadas por efeitos de preço, especialmente no petróleo.

O resultado superou todas as expectativas. Esperávamos redução do superávit, menor comércio global e queda nos preços das commodities, mas nada disso aconteceu. Os dados foram positivos. Para 2026, é incerto. O resultado pode se repetir, mas também pode ser completamente diferente.

O que impediu o tarifaço de surtir efeito? Foi redirecionamento de mercados, efeito de preços ou mudanças na pauta exportadora?

Foi mais o redirecionamento de mercados e de commodities, principalmente. A carne bovina, por exemplo, é um produto que o Brasil sempre teve como tradicional, mas esse ano superou todos os recordes. O petróleo ainda é o principal item da pauta de exportação, seguido por carne e outros produtos. As empresas todas buscaram fazer alguma coisa. Possivelmente também houve operações entre empresas e matrizes no exterior, mas não dá para mensurar esse movimento.

Que cenário se desenha para a balança comercial em 2026, diante das tarifas ainda vigentes dos EUA, do governo Trump e da situação agora na Venezuela?

Se 2025 foi marcado por indefinição e insegurança, esse ano segue no mesmo caminho. Até agora, não temos segurança de nada. Não temos base para planejamento de longo prazo.

Veja, o próprio ministro (Geraldo Alckmin) quando divulgou o resultado da balança, trabalha com uma projeção com margem ampla. Ele próprio reconhece que o cenário está difícil. E, essa insegurança, nem o Brasil, nem outro país tem como eliminar.

Será um ano difícil. Isso sem contar com algum problema mais sério no mundo. Já se fala na moratória dos agricultores dos Estados Unidos e, se vier um número negativo, pode ter um impacto na inflação americana e eventualmente também no comércio mundial, porque os Estados Unidos vão ter que rever algumas atividades para atender demandas internas.

A China também tem indefinições e grandes riscos internos de "default" no sistema imobiliário. Esperamos não ter que acompanhar de perto para saber o estrago que isso pode fazer no comércio mundial.

A guerra da Rússia e Ucrânia também é outro fator. Essa decisão do Trump no fim de semana, invadindo a Venezuela, em tese traria impacto forte sobre o preço do petróleo.

Não podemos esquecer que não temos OMC (Organização Mundial do Comércio), uma ONU mais ou menos. Tudo tem indefinição. Nada é uma decisão segura. As decisões de Trump também carecem de embasamento técnico e jurídico.

O Trump está mexendo com um país da América do Sul que tem capacidade de produzir muito petróleo e, se produzir muito petróleo, podemos ter uma queda de preço na exportação de petróleo. E isso afeta o Brasil.

O ministro Alckmin falou que em 2026 a gente deve ainda ter um resultado positivo vindo do petróleo por conta da exploração do pré-sal...

Você pode dizer que a produção de petróleo está aumentando e isso tende a sustentar a receita mesmo em um cenário de queda de preços. Essa é a tendência. O problema é que a gente está sempre contando com produtos sobre os quais não temos nenhum controle, nem de preço nem de quantidade.

Veja o dado, por exemplo, da corrente de comércio do Brasil. Ela não sai de lugar praticamente. Nós estamos rodando, rodando, rodando. Desde o boom das commodities, no início dos anos 2000, o país incorporou bilhões de dólares em exportações, mas seguimos patinando entre a quarta e a sexta posição no ranking mundial e com uma corrente de comércio em torno de US$ 600 bilhões. Ela não sai do lugar, praticamente. Ou seja, tem alguma coisa errada. Nós não nos dedicamos full time à exportação. Apenas acompanhamos o que está acontecendo. O cenário hoje não foi criado pelo Brasil, o Brasil apenas se alimenta desse novo cenário.

O que poderia ser feito de forma estrutural para mudar esse quadro?

A gente tem a expectativa que com a reforma tributária, implementação da reforma tributária, o cenário vai mudar, porque pelo menos o custo do Brasil deve diminuir e talvez com isso o Brasil possa começar a pensar em exportar um pouquinho mais de manufaturado, principalmente na América do Sul.

Mas temos que ver como será feita a implementação da reforma tributária até agora porque ela tem um período de transição. E não podemos esquecer que estamos em ano eleitoral, onde decisões nem sempre estão de acordo com a parte técnica. Mas é uma expectativa que temos que ter, senão continuamos eternamente só com o “antes”.

