Petróleo Tensão no Mar Vermelho eleva preços do petróleo Barril do Brent para entrega em fevereiro subiu 2,52%, para US$ 81,07

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, em um mercado pouco movimentado, mas preocupado com as consequências do conflito no Oriente Médio sobre o fornecimento de petróleo bruto.

O barril do Brent para entrega em fevereiro subiu 2,52%, para US$ 81,07, e o do WTI para entrega no mesmo mês, 2,73%, para US$ 75,57. O mercado de Londres não abriu hoje.

“Fatores ligados ao conflito no Oriente Médio impulsionam os preços", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. “Os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho levam ao desvio das embarcações, o que aumenta os custos, mas também a probabilidade de um incidente interromper o fluxo de petróleo bruto”, acrescentou.

