Tensões entre EUA e Irã provocam forte alta do petróleo

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (27), diante do temor de ataques americanos no Irã, o que aumenta a preocupação com um conflito na região e a perturbação do abastecimento mundial de hidrocarbonetos.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em abril, fechou em alta de 2,45%, a 72,48 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem no mesmo mês, subiu 2,78%, a 67,02 dólares o barril.

"O risco persistente de um ataque militar americano" no Irã segue sendo "a principal preocupação no mercado petrolífero", resumiu Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

O presidente americano Donald Trump declarou, nesta sexta-feira, que não estava muito satisfeito com o progresso das negociações em curso com Teerã sobre a questão nuclear iraniana.

Ele também afirmou que não havia tomado uma "decisão definitiva" sobre possíveis ataques.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, advertiu os Estados Unidos nesta sexta contra qualquer exigência excessiva nas conversas, mediadas por Omã.

Paralelamente, os Estados Unidos realizam sua maior mobilização militar no Oriente Médio em décadas.

Washington já enviou dois porta-aviões para a região, inclusive o USS Gerald R. Ford, o maior do mundo.

"Em caso de um ataque americano contra o Irã, os preços do Brent poderiam subir até 10 dólares", avaliou Gregory Brew, do Eurasia Group.

O Irã é um importante produtor de petróleo e detém uma posição estratégica crucial no Estreito de Ormuz, por onde passa quase 20% da produção mundial de petróleo.

"O impacto nos preços e sua duração vão depender do alcance das medidas adotadas pelos Estados Unidos e das represálias do Irã", explicou Brew.

