A- A+

Golpe Tentativas de fraude no e-commerce crescem 3,5% em 2024, aponta Equifax BoaVista Tecnologias antifraude evitaram prejuízo de R$ 84,5 bilhões no varejo on-line

Um estudo da Equifax BoaVista revelou um aumento de 3,5% nas tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro em 2024, em comparação a 2023, quando foram registradas cerca de 7 milhões de tentativas de golpe. O ticket médio das compras fraudulentas também subiu 18,1%, passando de R$ 291,17 para R$ 343,90.

A pesquisa destacou que 27,5% das tentativas de fraude ocorreram em três estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, somando mais de 2,2 milhões de casos. Em contrapartida, Acre, Amapá e Roraima apresentaram os menores índices, representando apenas 0,2% das ocorrências.

A Equifax BoaVista, que desenvolve soluções para prevenção de fraudes no comércio eletrônico, afirmou que suas ferramentas impediram um prejuízo estimado de R$ 84,5 bilhões no setor em 2024.

Os dados do estudo indicam que as sextas-feiras são os dias com maior incidência de golpes, com 15,1% das tentativas, coincidindo com o dia de maior volume de vendas, que representa 15,9% das 35 milhões de transações semanais. O horário de pico para tentativas de fraudes ocorre às 14h, enquanto o menor registro acontece às 4h da madrugada. Aos domingos, há um menor número de transações e tentativas de fraudes, com apenas 11,3% dos casos.

Para Rogério Signorini, Vice-Presidente de Produtos e Pré-Vendas da Equifax BoaVista, a análise dos padrões comportamentais dos fraudadores reforça a necessidade de investimentos contínuos em segurança digital.

“Os dados nos mostram os padrões de comportamento mais frequentes dos fraudadores, que costumam agir durante horários de alta movimentação no e-commerce para se camuflarem entre transações legítimas, dificultando a detecção. Isso reforça a importância de empresas com e-commerce investirem em tecnologia de monitoramento e prevenção, acompanhando o avanço das inovações dos próprios fraudadores”, destacou Signorini.

Veja também