A- A+

E-commerce Tentativas de fraude no e-commerce somam mais de R$ 200 milhões em janeiro Apesar da redução de 14% frente a 2024, o percentual se manteve estável e o valor do ticket médio dos pedidos fraudulentos teve um aumento de quase 30%

O comércio eletrônico brasileiro registrou 157,4 mil tentativas de fraude em janeiro deste ano, totalizando um potencial prejuízo de R$ 211,6 milhões. Os dados são da ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude, que identificou uma queda de 14% no valor total dessas tentativas em relação ao mesmo período de 2024. No entanto, o ticket médio dos pedidos fraudulentos apresentou um aumento significativo de 29,21%, alcançando R$ 1.300.

Apesar da redução nos valores absolutos, o percentual de fraudes se manteve estável, representando 1,35% das 14,5 milhões de compras analisadas no período. Em 2024, essa taxa foi de 1,54%.

O levantamento revelou que os games seguem como a categoria mais visada por fraudadores pelo segundo ano consecutivo, respondendo por 5,4% das tentativas de golpe. Em seguida, aparecem os segmentos de celulares (5,3%), informática (3,7%), acessórios eletrônicos (3,5%) e eletrodomésticos (3,0%).

De acordo com Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale, "janeiro é historicamente um mês de menor movimento no varejo online, pois muitos consumidores priorizam gastos com contas como IPVA e IPTU. Entretanto, é importante que as lojas mantenham a atenção, pois os golpistas costumam intensificar suas ações conforme se aproximam datas comemorativas, como o Carnaval, que impulsiona o volume de vendas e, consequentemente, as fraudes".

O estudo considerou apenas transações realizadas via cartão de crédito. Todas as compras classificadas como suspeitas ou confirmadas como fraude foram incluídas na análise.

Especialistas recomendam que consumidores e lojistas adotem medidas de segurança, como verificar informações dos compradores, utilizar tecnologias antifraude e monitorar transações suspeitas. Com o aumento da sofisticação dos golpes, o investimento em prevenção continua sendo essencial para minimizar prejuízos no setor.

Veja também