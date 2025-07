A- A+

GOLPES Tentativas de fraude somam 6,4 milhões no 1º semestre, afirma Serasa O prejuízo potencial para consumidores e empresas vítimas dessas fraudes seria de R$ 39,8 bilhões

Foram mais de 6,4 milhões de tentativas de fraude entre janeiro e junho de 2025 no Brasil, o que corresponde a uma tentativa de fraude a cada 2,4 segundos, calcula a Serasa Experian. Caso as ações criminosas tivessem sido efetivadas, o prejuízo potencial para consumidores e empresas seria de R$ 39,8 bilhões, segundo a instituição, citando dados do seu indicador Fraudômetro.

O montante de R$ 39,8 bilhões estimado representa um aumento de 32,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram barrados R$ 29,9 bilhões de prejuízos em golpes financeiros.

Segundo estimativas da datatech, o País registrou mais de 6,4 milhões de tentativas de fraude em seis meses, o equivalente a uma tentativa a cada 2,4 segundos. O número seria 21,7% maior do que o registrado no primeiro semestre do ano anterior.

"O volume estimado de tentativas de fraude no semestre reforça a urgência de investimentos contínuos em autenticação, análise de comportamento e tecnologias antifraude em camadas. Proteger os dados e garantir jornadas digitais seguras é um desafio crescente e precisa ser prioridade para empresas e consumidores", afirma o diretor de Autenticação e Prevenção a Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, em nota.

O Fraudômetro é baseado no Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, que cruza dois conjuntos de informações: o total de consultas mensais de CPFs na base da companhia e a estimativa de risco de fraude, obtida com a aplicação de modelos probabilísticos de detecção de fraudes desenvolvidos pela empresa, apoiados nos dados dos brasileiros e na tecnologia Experian global já consolidada em outros países.

O número é alcançado com a equação entre a quantidade de CPFs consultados versus a probabilidade de fraude observada, além da adição do volume de tentativas de fraudes registradas pela companhia referentes a verificação de documentos, biometria facial e verificação cadastral, acrescenta a Serasa.





