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suape Terceira edição do Hackathon Porto de Suape começa nesta quinta (17) e mira em soluções sustentáveis Durante três dias de imersão, os participantes devem criar propostas que contribuam para a modernização, sustentabilidade e o aumento da eficiência do complexo portuário

O Complexo Industrial Portuário de Suape promove, desta quarta-feira (17) até o dia 19 de junho, a terceira edição do Hackathon Porto de Suape. O evento ocorre no Porto Digital e no SENAC, no Bairro do Recife, e reúne 60 participantes que terão a missão de desenvolver soluções para desafios reais das áreas de meio ambiente e engenharia da estatal portuária.

Durante três dias de imersão, estudantes, profissionais e especialistas contarão com mentorias, capacitações e acompanhamento técnico para criar propostas capazes de contribuir para a modernização, a sustentabilidade e o aumento da eficiência das operações do complexo.

Para o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a iniciativa reforça o compromisso do porto com a inovação e a formação de talentos.

“Suape vive um momento de forte expansão e transformação. O Hackathon conecta a criatividade e o conhecimento de jovens talentos aos desafios estratégicos do complexo, estimulando soluções que podem gerar ganhos concretos para a operação portuária, para a sustentabilidade e para a competitividade de Pernambuco. É uma iniciativa que nos ajuda a construir o porto do futuro”, destaca.

Na primeira edição do Hackathon, realizada em 2024, a equipe vencedora desenvolveu uma solução baseada em Inteligência Artificial para otimizar a programação de navios e apoiar a programação de atracações. Já em 2025, o projeto vencedor apresentou uma ferramenta para monitoramento da movimentação de caminhões, integrando informações dos pátios de triagem aos acessos da área portuária.

“O Hackathon é um ambiente de colaboração no qual desafios operacionais se transformam em oportunidades de inovação. O mais importante é que as ideias desenvolvidas pelos participantes têm potencial para evoluir e se tornar ferramentas aplicáveis à realidade de Suape, fortalecendo nossa agenda de transformação digital, sustentabilidade e melhoria contínua”, afirma o diretor de Sustentabilidade e Inovação de Suape, Sóstenes Alcoforado.

*Com informações da assessoria

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