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inovação Terceira edição do Seminário de Gestão Governamental de Pernambuco ocorre nesta sexta (27) Encontro reunirá especialistas e gestores governamentais para discutir os fundamentos da gestão pública e os caminhos para uma administração mais eficiente

Com o tema “Da Estratégia à Entrega: Governança, Execução e Resultados no Setor Público”, a terceira edição do Seminário de Gestão Governamental de Pernambuco, promovido pelo Sindgestor-PE, ocorre nesta sexta-feira (27), das 8h às 17h, no JCPM Trade Center, no Recife

O encontro reunirá especialistas e gestores governamentais para discutir os fundamentos da gestão pública e os caminhos para uma administração mais eficiente, inovadora e comprometida com os resultados. A proposta desta edição é resgatar conceitos e práticas essenciais de planejamento, execução, acompanhamento e melhoria contínua, representados, entre outros instrumentos, pelo ciclo PDCA - Plan, Do, Check, Act, em português, Planejar, Fazer, Verificar e Agir.

A iniciativa tem como objetivo reafirmar que inovação, tecnologia e novas ferramentas ganham sentido quando apoiadas em fundamentos sólidos de gestão e quando são capazes de transformar planejamento em ação e ação em resultados.

Palestra

Um dos destaques da programação será a palestra “O Desafio entre Dois Pontos: Estratégia e Entrega Governamental”, ministrada por Yuri Batista, mestre em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e secretário municipal da Prefeitura de São Vicente (SP).

A apresentação propõe uma reflexão sobre aproximar a formulação estratégica da capacidade de execução dos governos, fazendo com que planos, decisões e políticas públicas se convertam em entregas efetivas para a população.

Inteligência artificial

A programação também terá o painel “IA no Setor Público: Eficiência Operacional com Governança e Método”, que discutirá as oportunidades de aplicação da inteligência artificial na administração pública e sua contribuição para otimizar processos, ampliar a eficiência e aprimorar os serviços oferecidos à população.

O debate terá a participação de Cleber Zanchetin, professor titular e vice-coordenador de Cooperação e Inovação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE). Também estarão presentes Bernardo Chaves, superintendente do Núcleo de Ciência de Dados do IG-PE, e Newton Cerezini, diretor-presidente do IG-PE, ambos Gestores Governamentais vinculados à Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Governo de Pernambuco (Seplag-PE) e Carol Lopes - Gerente de Automação e IA da SETD. A mediação será de Carol Rodrigues, assessora de dados da Secretaria Executiva de Gestão para Resultados (SEGPR), da Seplag-PE.

Reforma Tributária

Outro tema de grande relevância para a administração pública será abordado no painel “Da Norma à Prática: Como a Reforma Tributária Reorganiza o Orçamento Público e as Políticas Estaduais”. A discussão reunirá profissionais com atuação nas áreas fiscal, orçamentária e de contratações públicas, proporcionando uma visão sobre os impactos das mudanças tributárias no planejamento governamental e na execução das políticas estaduais.

Participarão Felipe Chaves, diretor de Benefícios Fiscais da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz); Cíntia Albuquerque, Gestora Governamental da (Seplag); Emanuel Monteiro, chefe do Núcleo de Planilhas Referenciais da Gerência de Padronização e Acompanhamento das Contratações Públicas da SAD; e Clarissa Leal, gerente-geral de Planejamento e Orçamento da Seplag.

Gestão

A gestão eficiente dos recursos públicos também estará em pauta no painel “O Ciclo de Vida do Patrimônio Público: Da Gestão Operacional à Valorização Contábil dos Ativos de Pernambuco”. O debate abordará a importância do planejamento, do controle e da gestão sustentável do patrimônio estadual, considerando os aspectos operacionais e a valorização contábil dos ativos públicos.

Estão confirmados o professor Luiz Edmundo Borba, professor e chefe da Procuradoria Jurídica da Universidade de Pernambuco (UPE); Emilio Vieira, superintendente de Informações e Monitoramento de Administração e Patrimônio da SAD; e Giceli Elísio de Barros Martins, superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh). A mediação será realizada por Maria Tarciana Barbosa da Silva, Gestora Governamental.

Prêmio

O seminário também será palco da terceira edição do Prêmio Aqui Tem GGOV, iniciativa que reconhece projetos inovadores e experiências exitosas desenvolvidas por Gestores Governamentais. A premiação valoriza o conhecimento aplicado à gestão pública e dá visibilidade a iniciativas que contribuem para aperfeiçoar processos, qualificar serviços e gerar resultados para a população pernambucana.

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