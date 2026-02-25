Tereza Cristina será relatora do acordo Mercosul-UE no Senado
O acordo deve ser votado nesta quarta-feira, 25, pela Câmara dos Deputados
A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) anunciou que será relatora do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) no Senado. "Recebi a missão de relatar o acordo no Senado", disse Tereza Cristina a jornalistas, durante o lançamento do Instituto Diálogos, think tank, voltado ao debate e à proposição de políticas públicas. Ela será presidente do Conselho de Administração do instituto.
A senadora afirmou também que o "acordo está posto", podendo serem feitas recomendações no texto para aprovação do Congresso. Ela defendeu ainda a regulamentação das salvaguardas internas como mecanismo para o Brasil estar preparado para o pacto.
"É um acordo enorme e complexo. O Brasil precisa olhar com cuidado", acrescentou, citando as 9 mil páginas do tratado comercial.
O acordo deve ser votado nesta quarta-feira, 25, pela Câmara dos Deputados e, na sequência, encaminhado para apreciação do Senado