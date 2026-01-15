A- A+

infraestrutura Terminal Intermodal do Aeroporto do Recife terá obras iniciadas em março deste ano Obras serão privadas, com investimento de R$ 60 milhões e duração de 18 meses

O prefeito do Recife João Campos (PSB) recebeu, na manhã desta quinta-feira (15), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), para uma visita técnica ao futuro Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife. O projeto de mobilidade será realizado pela Aena Brasil, com início previsto para março deste ano.

De acordo com Campos, as obras serão executadas pela iniciativa privada, por meio de um acordo licitatório de concessão, com conclusão prevista de 18 meses.

O terminal intermodal servirá como um ponto de embarque e desembarque para veículos como carros de aplicativo, ônibus, táxis e vans de locadoras. O local será um ponto de apoio, e deve garantir a diminuição de congestionamentos nos principais portões do aeroporto.

“Vai mudar significativamente a mobilidade aqui do aeroporto e é muito importante para a gente cada vez mais dar conforto ao turista de negócios, de lazer, que vem visitar a cidade”, declarou o ministro Silvio Costa Filho. Além disso, o espaço também contará com lanchonetes e pontos de comércio para os passageiros.

Os investimentos no terminal fazem parte de um plano de cinco anos de R$ 600 milhões, que devem ser aplicados no aeroporto gradualmente. Nesta primeira etapa, serão investidos R$ 60 milhões.

O gestor municipal também esclareceu que a Aena ficará responsável por 60% da obra, e os outros 40% serão executados pela prefeitura, através de um contrato de execução direta do município.

Além disso, o projeto não teve início imediato pois o local escolhido para o terminal é tombado, e apresenta pinturas do artista pernambucano Lula Cardoso Ayres. Então, a proposta precisou de uma análise minuciosa para não interferir na integridade histórica do espaço.

“Aqui é uma área que tem um tombamento duplo, tanto federal quanto estadual. [Por isso], teve um tempo maior de licenciamento, para garantir a preservação de toda a memória, os painéis que foram pintados aqui por Lula Cardoso Aires”, explicou o prefeito.

Em paralelo a essa obra, também haverá a recuperação da Praça Ministro Salgado Filho. Ela será construída a partir de outro contrato, mas entregue junto ao terminal.

“A gente vai inaugurar as duas coisas juntas. A gente vai fazer esse contrato para que finalize no mesmo prazo. Aqui na ação, como é um projeto de impacto, tem uma ação de mitigação de restauro da Praça Salgado Filho, que é um jardim Burle Marx”, complementou João Campos.

