A- A+

Economia Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Recife recebe 8ª edição do Gov in Play Encontro da ATI e Emprel integra programação do REC'n'Play com debates sobre inteligência artificial e serviços

O Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) do Porto do Recife passou a sediar, nesta quarta-feira (11), a 8ª edição do Gov in Play, principal encontro de inovação e tecnologia voltado ao setor público de Pernambuco. O evento integra a programação oficial do Festival REC’n’Play e é realizado conjuntamente pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) e pela Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel), com apoio da autoridade portuária.

Com público estimado em mil visitantes ao longo de dois dias de atividades, o encontro debate a modernização dos serviços públicos, a implementação de inteligência artificial na gestão e o fortalecimento de políticas de inovação aberta. Esta é a primeira vez que a estrutura do terminal marítimo abriga o evento, coincidindo com as celebrações dos 108 anos do Porto do Recife.

Durante a solenidade de abertura, o diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, ressaltou o papel da iniciativa na aproximação entre o equipamento portuário, a comunidade e o bairro do Recife Antigo.

“Pela primeira vez, o Porto do Recife, por meio do Terminal Marítimo de Passageiros, recebe o Gov in Play, e, ao sediar o encontro, nosso terminal portuário como um todo reforça sua aproximação e conexão com as pessoas, a cidade e o bairro do Recife Antigo onde está instalado. Enquanto o REC’n’Play ocupa espaços no entorno do porto, o que é extremamente importantíssimo nessa integração, o terminal marítimo recebe diretamente o público para debates sobre temas diversos de amplo interesse público. Nosso desejo é que possamos cada vez mais receber eventos dessa natureza”, declarou Wagner Maciel.

A programação inicial contou com o painel “Inteligência que transforma: da inovação à entrega de valor para o cidadão”, mediado por Maciel. A mesa reuniu a secretária de Administração de Pernambuco, Ana Maraíza, o presidente da Emprel, Jorge Vieira, e o head de Novos Negócios para Governo do Serpro, Guilherme Álvares, que abordaram a aplicação prática de soluções tecnológicas no atendimento à população.

Além das palestras e feiras de serviços, os participantes do Gov in Play têm acesso ao recém-inaugurado Museu do Porto do Recife. O espaço cultural abriga a exposição “Memória das Pedras”, cujo acervo reúne mais de 200 peças históricas, incluindo registros fotográficos do início do século XX produzidos pelo fotógrafo português Francisco du Bocage durante as obras de construção do ancoradouro.

Veja também