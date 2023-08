Tesla anuncia saída de diretor financeiro após 13 anos na empresa

A- A+

O diretor financeiro da Tesla, Zachary Kirkhorn, deixou o cargo após 13 anos na fabricante de veículos elétricos, uma mudança surpreendente que levanta novas questões sobre a sucessão nos altos escalões da empresa de Elon Musk.

Kirkhorn, um dos quatro diretores executivos e uma voz proeminente da empresa junto aos acionistas, renunciou às suas funções em 4 de agosto, informou hoje a empresa em um documento regulatório. Ele permanecerá na empresa até o final do ano "para apoiar uma transição perfeita".

O diretor de contabilidade Vaibhav Taneja assumiu a função de CFO, além de suas funções atuais, disse aTesla. Taneja, 45 anos, ocupou vários cargos na fabricante de EV antes de se tornar chefe de contabilidade em 2019. Anteriormente, ele trabalhou na PricewaterhouseCoopers na Índia e nos EUA.

As ações da Tesla recuaram 4,4% no início do pregão em Nova York, mas reduziram as perdas.

A saída de Kirkhorn ocorre no momento em que a Tesla constrói uma nova fábrica no México e se prepara para lançar sua picape Cybertruck no mercado, enquanto enfrenta rivais no mercado cada vez mais concorrido de veículos elétricos. A Tesla reduziu os preços de toda a sua linha para manter sua posição no topo do setor de carros elétricos.

"Ele fez um trabalho de 13 anos para Elon, o que é como trabalhar 50 anos para qualquer outra pessoa", disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management. "O fato de ele ficar até o final do ano é um bom presságio para a transição."

Ainda assim, a saída de Kirkhorn, considerado um dos principais candidatos a suceder Musk como CEO, renova a incerteza sobre a liderança da Tesla. Isso também aumenta instantaneamente o perfil de Taneja, que não estava entre os 16 executivos convidados para o palco com Musk em uma reunião com investidores em março.

Kirkhorn ingressou na Tesla em 2010 como analista financeiro sênior e foi promovido cinco vezes, mais recentemente a CFO no início de 2019, aos 34 anos de idade. Antes de assumir o cargo, a Tesla tinha um longo histórico de perdas e, ocasionalmente, queimava mais de US$ 1 bilhão em dinheiro por trimestre.

Desde então, a empresa tem sido consistentemente lucrativa e pagou cerca de US$ 10 bilhões em dívidas nos últimos três anos, o que a ajudou a garantir classificações de grau de investimento. Ela também entrou para o índice S&P 500 em dezembro de 2020.

