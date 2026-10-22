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Venda de Carros Tesla avança na Europa, mas chinesas disparam: BYD quase dobra registros de carros em setembro Ritmo acelerou de forma clara em relação a agosto, quando o aumento havia sido de apenas 4%

As vendas da Tesla na Europa dispararam em setembro de 2026, indicando que a montadora de veículos elétricos de Elon Musk segue ganhando espaço em uma região onde concorrentes chineses também avançam rapidamente. Os novos emplacamentos de carros da Tesla - usados como sinal de vendas - saltaram 72,5% na comparação anual, para 68.776 unidades, nos mercados da União Europeia, Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

O ritmo acelerou de forma clara em relação a agosto, quando o aumento havia sido de apenas 4% - mês que costuma ser mais fraco para registros, já que muitas concessionárias na Europa fecham nas férias de verão do Hemisfério Norte. O avanço sugere que consumidores europeus continuam aderindo à Tesla apesar da concorrência mais intensa, sobretudo de marcas chinesas.

No mesmo recorte, a ACEA informou que montadoras chinesas registraram altas expressivas. Os emplacamentos da BYD quase dobraram, em salto de 99%, para 49.953 veículos. A SAIC Motor avançou quase 24%, para 41.987 unidades, e a Leapmotor teve alta superior a quatro vezes, para 14.594 veículos. Em contraste, grupos tradicionais europeus mostraram desempenho mais fraco: a Volkswagen registrou queda de 2,9%, para 308.474 unidades, e a Renault recuou 0,7%, para 114.726.

O desempenho da Tesla ocorre enquanto a empresa busca ampliar aprovações para seu sistema de direção assistida Full Self-Driving (FSD) na União Europeia. Em abril de 2026, a Holanda foi o primeiro país do bloco a autorizar o sistema em funções como mudança de faixa e navegação em torno de veículos e objetos. Segundo a própria Tesla, o FSD não torna o carro totalmente autônomo e deve ser usado com o motorista totalmente atento. Desde então, países como Lituânia, Estônia e Dinamarca reconheceram a autorização holandesa, permitindo que a Tesla disponibilize o FSD nesses mercados enquanto autoridades europeias avaliam um pedido para expandir a autorização para todo o bloco.

Em setembro, o mercado europeu de veículos 100% elétricos a bateria cresceu quase 60%, segundo a ACEA. Os emplacamentos de híbridos subiram 5,3%, enquanto as de híbridos plug-in avançaram 24%. No total, os registros de automóveis de passageiros aumentaram 10% na Europa como um todo e 9,3% na União Europeia, com alta de 9% na Alemanha, 12% na França e 9,8% na Itália.

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