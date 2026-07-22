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mercado Tesla desaponta no segundo trimestre e lucro cai com despesa em IA e robôs A companhia também reportou US$ 28,23 bilhões em receita para o período, um aumento de 26% em relação ao segundo trimestre do ano passado, e acima da previsão dos analistas de US$ 26,42 bilhões

A Tesla registrou lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2026, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,32, disse a empresa nesta quarta-feira, 22, em comunicado. A expectativa dos analistas consultados pela FactSet era de um lucro ajustado por ação de US$ 0,53.

O fluxo de caixa livre da Tesla caiu pela primeira vez em mais de dois anos, à medida que a fabricante de veículos elétricos ampliou suas despesas de capital para ganhar mais espaço nas áreas de inteligência artificial (IA) e robótica.

A companhia também reportou US$ 28,23 bilhões em receita para o período, um aumento de 26% em relação ao segundo trimestre do ano passado, e acima da previsão dos analistas de US$ 26,42 bilhões.

A Tesla vendeu 480.126 veículos elétricos em todo o mundo no segundo trimestre, um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período de 2025. Grande parte desse crescimento veio da Europa - onde os preços dos combustíveis dispararam em meio à guerra no Irã - e da China.

Já a receita do negócio de energia, que vem da venda de armazenamento de baterias industriais e residenciais, foi de US$ 3 bilhões no trimestre, um aumento de 13% ano a ano.

Às 17h41 (de Brasília), as ações da Tesla caíam 2,5% no after hours de Nova York.



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