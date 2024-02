A- A+

Veículos elétricos Tesla faz recall de 2,2 milhões de veículos por problemas no aviso do sistema de freios Fabricante reconhece que seus carros usavam um tamanho de fonte muito pequeno para alertar sobre problemas de frenagens

Os motoristas da Tesla não precisam mais apertar os olhos para ler as luzes de advertência em seus veículos elétricos, graças aos auditores com olhos de águia da Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA na sigla em inglês).

Nesta sexta-feira (2), o órgão regulador publicou em seu site um relatório de recall incomum da Tesla, no qual o fabricante reconhece que 2,2 milhões de seus carros usavam um tamanho de fonte muito pequeno para alertar sobre problemas de frenagem.

A montadora começou a liberar uma atualização de software over-the-air no final do mês passado para resolver o problema, gratuitamente.

No dia 8 de janeiro, a NHTSA descobriu que a empresa havia violado um padrão de segurança federal como parte de uma auditoria de rotina do Tesla Model Y 2023, de acordo com o relatório. A Tesla investigou e concluiu sua avaliação duas semanas depois, determinando um recall. A empresa disse que não tem conhecimento de nenhum acidente, ferimento ou morte relacionados ao problema.

Recalls desse tipo atraíram a ira do CEO da Tesla, Elon Musk, que se referiu à NHTSA como "a polícia da diversão". Ele e seus seguidores no X (antigo Twitter), a rede social da qual é proprietário, reclamam que o termo recall é anacrônico nos casos em que os fabricantes resolvem os problemas de segurança remotamente, em vez de exigir que os clientes levem seus carros a uma concessionária.

O recall afeta todos os Model X fabricados entre 2016 e 2024, todos os Model S fabricados entre 2012 e 2024, Model 3 fabricados entre 2017 e 2023, Model Y fabricados entre 2019 e 2024 e os Cybertruck com software até a versão 2023.44.9.1.

A fonte do aviso visual de problemas nos sistemas de freio nesses veículos é menor que 3,2 milímetros, uma violação das normas da NHTSA.

Avisos que não sejam grandes o suficiente para que motorista os enxerguem podem reduzir a habilidade de detecção quando iluminados, aumentando o risco de colisões e acidentes, afirma o órgão regulador.

