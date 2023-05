Tesla faz recall de praticamente todos os carros que vendeu na China

A- A+

A Tesla, do bilionário Elon Musk, fez recall de praticamente todos os carros vendidos na China devido a um defeito de frenagem e aceleração que pode aumentar os riscos de colisão e segurança.

A montadora implantará uma correção de software over-the-air para mais de 1,1 milhão de veículos produzidos em Xangai de janeiro de 2019 a abril deste ano, além de alguns modelos importados para a China, informou a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado na sexta-feira em um comunicado.

O defeito está relacionado ao sistema de frenagem regenerativa da Tesla, que utiliza a energia criada quando os motoristas tiram o pé do acelerador enviando energia para a bateria do carro. Os veículos não permitem que os motoristas definam a intensidade de sua frenagem regenerativa e não alertam os motoristas quando pisam no acelerador por muito tempo, o que aumenta a probabilidade de aplicação incorreta do pedal, disse o regulador da China.

A correção do software permitirá que os motoristas definam a intensidade de sua frenagem regenerativa e ajustem o estado padrão de fábrica do sistema. Os carros da empresa também começarão a notificar os motoristas quando eles pressionarem o acelerador por um período prolongado.

A Tesla vendeu cerca de 1,13 milhão de carros na China de 2014 a março deste ano, de acordo com dados do China Automotive Technology and Research Center e da Bloomberg Intelligence.

A empresa foi criticada na China várias vezes devido a motoristas alegando que havia problemas com aceleração e frenagem em seus carros.

O caso mais conhecido, um proprietário do Modelo 3 subiu em um veículo de exibição da Tesla no Salão do Automóvel de Xangai de 2021 e gritou que seu pai quase morreu quando dirigia o sedã porque seus freios falharam. O protesto foi capturado pela câmera, se tornou viral e ganhou as manchetes internacionais.

A Tesla acabou por emitir um pedido de desculpas público depois de enfrentar críticas das autoridades locais e da mídia estatal, sem reconhecer qualquer defeito. Posteriormente, a empresa divulgou registros de dados do veículo mostrando que este viajava a 118,5 quilómetros por hora imediatamente antes do impacto.

Um outro caso, em novembro de 2022, envolveu um acidente fatal com um veículo utilitário esportivo Modelo Y. A Tesla voltou a dizer que este não foi causado por uma avaria, apontando para dados retirados do carro que não mostravam provas de que o pedal do freio tinha sido acionado antes do acidente, e um vídeo que mostrava que as luzes de freio permaneceram apagadas.

O acelerador foi fortemente acionado antes do acidente, que matou um motociclista e um estudante do ensino médio em uma bicicleta.

Veja também

BRASIL "Eu sou um voto de nove'" diz presidente do Banco Central sobre a taxa básica de juros