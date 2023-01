A- A+

Veículos elétricos Tesla registra lucro de US$ 3,68 bilhões no quatro trimestre de 2022 Resultado foi 59% maior do que o registrado em igual período do ano anterior. Empresa faz alerta sobre "ambiente econômico incerto"

A Tesla, fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk, anunciou nesta quarta-feira (25) lucro líquido de US$ 3,687 bilhões no último trimestre de 2022, avanço de 59% na comparação com igual período de 2021. A receita do quarto trimestre atingiu US$ 24,3 bilhões, superando ligeiramente as expectativas do mercado.

A líder do mercado de veículos elétricos disse que iria aumentar a produção "o mais rapidamente possível" - de acordo com as orientações anteriores para um crescimento médio anual de 50% em vários anos, afirmando que está no caminho certo para entregar cerca de 1,8 milhão de veículos este ano.

A receita da venda de créditos regulatórios - usados por outras montadoras para compensar as emissões de gases do efeito estufa - chegou a US$ 467 milhões, ante US$ 286 milhões no trimestre anterior e US$ 314 milhões em igual período de 2021.

A Tesla disse esperar que essa receita diminua com o tempo, à medida que os concorrentes lançam mais veículos elétricos para cumprir os regulamentos de emissões e atender à crescente demanda.

A empresa alertou para um ambiente econômico incerto, especialmente com o aumento das taxas de juros.

“No curto prazo, estamos acelerando nosso roteiro de redução de custos e buscando taxas de produção mais altas, mantendo o foco na execução da próxima fase de nosso roteiro”, afirmou em comunicado aos acionistas.

A montadora tornou-se uma espécie de indicador para o mercado automobilístico global à medida que suas entregas crescem e grande parte da indústria muda para a fabricação de veículos movidos a bateria.

A Tesla conta agora com quatro fábricas de automóveis em três continentes, incluindo sua mais nova unidade em Austin. A empresa disse que suas fábricas têm capacidade para produzir mais de 1,9 milhão de veículos anualmente.

A Tesla confirmou que dará início à fabricação do tão esperado Cybertruck em Austin ainda este ano. Detalhes sobre sua plataforma de veículos de última geração serão discutidos em um dia para investidores em 1º de março.

A expectativa é de que Elon Mus, participe da conferência da companhia para falar sobre os resultados ainda nesta quarta-feira, o que seria a primeira sessão com analistas desde a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, em outubro.

A decisão de financiar essa aquisição, em parte com a venda de ações da Tesla, pesou sobre os papéis, que caíram 53% nos últimos 12 meses.

