ANÚNCIO Tesla suspende produção na Alemanha por problemas de transporte no Mar Vermelho Expectativa é que a produção seja retomada integralmente a partir do dia 12 de fevereiro

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla anunciou nesta quinta-feira (11) que suspenderá durante duas semanas a produção em sua fábrica alemã pela escassez de peças devido ao desvio das rotas de transporte pelos ataques huthis no Mar Vermelho.

"O prolongamento considerável dos tempos de transporte cria um vazio nas cadeias de abastecimento", escreveu a Tesla em um comunicado enviado à AFP. "Com a exceção de alguns subsetores", a produção será suspensa entre 29 de janeiro e 11 de fevereiro na única planta na Europa, situada nas imediações de Berlim, acrescentou a fabricante.

"A partir de 12 de fevereiro, a produção será retomada integralmente", garantiu a Tesla.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas, os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho fizeram com que diversas transportadoras passassem a evitar esta rota crucial para o transporte marítimo global.

Segundo a Tesla, "os conflitos armados no Mar Vermelho e o desvio das rotas de transporte entre Europa e Ásia através do cabo da Boa Esperança [na África do Sul] têm igualmente repercussões na produção" em sua fábrica europeia.

O Canal de Suez que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho é a rota marítima mais curta entre Ásia e Europa, por onde passa 12% do comércio mundial.

O itinerário alternativo margeando o continente africano aumenta o trajeto de 10 para 20 dias e implica custos adicionais importantes às empresas.

A fábrica europeia da Tesla perto de Berlim foi inaugurada em 2022 e conta com cerca de 11.500 funcionários que, segundo a companhia, produzem mais de 250.000 veículos elétricos.

A empresa sediada no Texas pretende expandir a fábrica para dobrar a produção e o pessoal.

