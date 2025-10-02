Qui, 02 de Outubro

Tesla vê salto de 7,4% nas entregas de veículos no terceiro trimestre de 2025

A montadora do bilionário Elon Musk também produziu 447.450 veículos entre julho e setembro de 2025

O logotipo da multinacional automotiva e de energia limpa Tesla.O logotipo da multinacional automotiva e de energia limpa Tesla. - Foto: Thibaud Moritz / AFP

A Tesla registrou entregas globais de 497.099 veículos elétricos no terceiro trimestre de 2025, um salto de 7,4% em comparação a igual período do ano passado. O número superou estimativas de analistas da FactSet, de 456.000 entregas no trimestre.

A montadora do bilionário Elon Musk também produziu 447.450 veículos entre julho e setembro de 2025.

O resultado ocorre depois de declínios acentuados nas vendas da Tesla neste ano, principalmente na China e na Europa, que levaram a montadora de veículos elétricos a aderir novas estratégias para enfrentar a concorrência, como reduzir preços da versão Model 3.

O modelo ainda é o principal produto da montadora e contabilizou 481.166 vendas do total de entregas globais.

*Com informações da Dow Jones Newswires

