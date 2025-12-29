Tesouro: Alta do déficit em novembro se deve a menos receitas não administradas
Mais cedo, foi divulgado que as contas do governo central tiveram déficit primário de R$ 20,172 bilhões em novembro
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 29, que a alta do déficit registrado em novembro de 2025 foi motivada pelo menor nível de receitas não administradas. Ele mencionou o menor nível de pagamento de dividendos em relação a novembro de 2024, além de queda na receita de concessões.
No ano passado houve entrada de recursos via concessão da Copel, por exemplo, o que ajudou no resultado primário. Apesar disso, Ceron avaliou que há continuidade na trajetória de "bom crescimento" das receitas no acumulado do ano.
Leia também
• Tesouro (inclui BC) tem superávit primário de R$ 1,114 bilhão em novembro; RLA fechou em 4,63%
• Governo Central tem déficit primário de R$ 20,172 bi em novembro
• Brasil registra déficit de US$ 4,9 bi nas contas externas de novembro após aumento de importações
Mais cedo, foi divulgado que as contas do governo central tiveram déficit primário de R$ 20,172 bilhões em novembro. O cálculo considera conjuntamente os resultados do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Em outubro, neste mesmo parâmetro, houve superávit de R$ 36,527 bilhões.
O déficit de novembro foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de R$ 13,250 bilhões. O déficit primário do mês passado foi maior do que o registrado em novembro de 2024, quando as contas do governo central ficaram negativas em R$ 4,503 bilhões.