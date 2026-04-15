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Tesouro Nacional

Tesouro anuncia emissão de títulos em euros e retoma captação no mercado europeu após uma década

Títulos serão oferecidos em três prazos, e operação será coordenada por bancos internacionais

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O secretário do Tesouro Nacional, Rogério CeronO secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron - Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira que vai captar recursos no mercado internacional por meio da emissão de títulos da dívida pública em euros, o que marca o retorno do Brasil ao mercado europeu após mais de dez anos sem operações nesse segmento.

Na prática, o governo vende esses títulos a investidores estrangeiros e recebe os recursos à vista, assumindo o compromisso de devolver o valor no futuro, com pagamento de juros. A oferta será dividia em três prazos: títulos com vencimento em quatro anos (2030), sete anos (2033) e dez anos (2036). A operação será coordenada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.

A decisão foi tomada após uma rodada de conversas com investidores realizada na terça-feira e em um contexto de condições consideradas favoráveis no mercado internacional. Anteriormente, o Tesouro havia informado que avaliava a receptividade dos investidores antes de definir as características da emissão, como prazos e preços.

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A emissão faz parte da estratégia de gestão da dívida pública e tem como objetivo ampliar a presença do Brasil em diferentes mercados e moedas. De acordo com o Tesouro, a operação também busca contribuir para a formação de uma curva de referência em euros, que pode servir de parâmetro para outras emissões de empresas brasileiras no exterior.

“A operação está alinhada à estratégia do Tesouro Nacional e tem por objetivo a construção de uma curva soberana eficiente em euros, oferecendo referência para outros emissores domésticos”, disse o Tesouro.

Os recursos captados com a venda dos títulos devem ser utilizados para o refinanciamento da dívida pública federal, ou seja, para a substituição de passivos já existentes. Os títulos serão emitidos em euros, com pagamentos de juros também na moeda europeia.

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