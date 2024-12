A- A+

TESOURO Tesouro confirma saída de Otávio Ladeira da subsecretaria da Dívida para assumir cargo na ONU O convite, de acordo com o Tesouro, foi feito após uma etapa prévia de seleção, iniciada em abril de 2024

O Tesouro Nacional confirmou nesta quarta-feira, 18, que o subsecretário da Dívida Pública, Otavio Ladeira, aceitou em outubro convite para assumir o cargo de Oficial Sênior de Assuntos Econômicos na Organização das Nações Unidas (ONU) em 2025.

A informação foi dada mais cedo pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e divulgada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

O convite, de acordo com o Tesouro, foi feito após uma etapa prévia de seleção, iniciada em abril de 2024. Neste momento, a instituição informou que realiza um processo seletivo interno para escolha do novo titular da SUDIP, que terá o apoio integral do atual subsecretário durante o processo de transição.

"O nome e currículo do novo subsecretário serão amplamente divulgados ao término do processo seletivo, como praxe", trouxe o comunicado.



