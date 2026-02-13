A- A+

Correios Tesouro corrige dados e previsão de déficit dos Correios vai a R$ 9,1 bi em 2026 Projeção para resultado de estatais em 2026 é negativo em R$ 15,3 bi

O Tesouro Nacional corrigiu as estimativas para o resultado primário das estatais em 2026.

De acordo com os novos números, divulgados nesta sexta-feira, os Correios devem ter rombo de R$ 9,1 bilhões este ano, contra déficit de R$ 1,047 bilhão em 2025.

No documento divulgado nesta quinta pelo Ministério do Planejamento, a previsão era negativa em R$ R$ 8,2 bilhões.

Em meio à maior crise de sua história, a empresa está em um plano de reestruturação, viabilizado por um empréstimo de R$ 12 bilhões.

Como o dinheiro só entrou na conta da estatal nos últimos dias de 2025, a maior parte dos gastos para melhorar a operação da empresa e recuperar sua capacidade de gerar lucro só foi iniciada este ano.

No geral, o governo espera que o conjunto de estatais federais tenham um déficit de R$ 15,308 bilhões em 2026.

Descontadas as exceções aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o resultado para fins de meta é deficitário em R$ 1,074 bilhão. A meta autorizada é de déficit de R$ 6,752 bilhões.

São descontados R$ 4,234 bilhões de investimentos das empresas públicas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 10 bilhões para empresas que possuam plano de reequilíbrio econômico-financeiro.

Essa última exceção foi incluída no final da tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), em dezembro do ano passado, para reduzir o impacto da crise dos Correios no Orçamento.

Em 2025, devido aos problemas dos Correios, foi necessária uma compensação do Orçamento Fiscal de R$ 3 bilhões para impedir que houvesse descumprimento da meta das estatais.

Outras empresas

Na comunicação desta sexta do Tesouro, houve correção da estimativa de primário de outras empresas públicas. Veja abaixo os números corretos:

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON: -R$ 3,102 bilhões

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS: -R$ 967 milhões

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT: -R$ 9,101 bilhões

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO: -R$ 655 milhões

SERPRO: R$ 285 milhões

Autoridade Portuária de Santos - APS: -R$ 570 milhões

Companhia Docas do Pará – CDP -R$ 313 milhões

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA: -R$ 649 milhões

Veja também