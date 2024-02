A- A+

Déficit Tesouro: Déficit primário em 12 meses até janeiro corresponde a 2,1% do PIB A meta para 2024 é de zerar o resultado negativo, e estreia o novo arcabouço fiscal

No acumulado de doze meses até janeiro, o Governo Central apresentou um déficit de R$ 235 bilhões - equivalente a 2,1% do PIB.

A meta para 2024 é de zerar o resultado negativo, e estreia o novo arcabouço fiscal, que permite que o resultado varie numa banda que pode flutuar entre 0,25 pontos porcentuais para cima ou para baixo.

Na divulgação do resultado de janeiro, o Tesouro destacou que, a partir de agora, deixarão de constar nas séries históricas divulgadas mensalmente as tabelas referentes ao acompanhamento do teto de gastos da Emenda Constitucional nº 95/2016, já que a regra foi substituída.

