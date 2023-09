A- A+

Tesouro Tesouro Direto anuncia sorteio de prêmios para investidores do título Tesouro Educa+ Segundo o secretário do Tesouro, um prêmio de R$ 50 mil garante uma renda mensal que pode chegar a mais de R$ 1 mil ou R$ 2 mil, dependendo da idade da criança ou jovem beneficiário

Para estimular o investimento financeiro na formação educacional, o Tesouro Nacional anunciou que os participantes do título Tesouro Educa+ terão a oportunidade de se cadastrar e concorrer a prêmios de até R$ 50 mil. A iniciativa do sorteio entrou em vigor nesta quinta-feira (dia 21).

Para participar do 1º sorteio, os investidores devem acessar o site oficial da campanha https://www.tesourodiretopremiado.com.br/, realizar o cadastro e, assim, obter um número da sorte. As inscrições seguem até o dia 06 de outubro.

Os dois primeiros sorteios estão programados para 11 de outubro e 18 de novembro. E, para encerrar o ano, o terceiro e último sorteio será realizado no dia 23 de dezembro.

Aportes recorrentes

Para estimular os aportes recorrentes, o participante da campanha irá ganhar números da sorte adicionais pela recorrência de aquisição de quaisquer frações do título do Tesouro Educa+ em novos sorteios realizados, podendo acumular até 6 números da sorte.

“Um prêmio de R$ 50 mil, por exemplo, quando investido no Tesouro Educa+, garante uma renda mensal bastante significativa, podendo chegar a mais de R$ 1 mil ou R$ 2 mil, dependendo da idade da criança ou jovem beneficiário”, explica Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.

O novo título do Tesouro Direto foi elaborado para famílias financiarem o ciclo educacional de seus filhos, poupando pequenas parcelas mensais desde o nascimento (a partir de R$ 30). São 16 (dezesseis) prazos diferentes do Tesouro Educa+ disponíveis ao investidor. A diferença entre eles é a data em que iniciam o pagamento das rendas mensais, sendo o mais curto o Tesouro Educa+ 2026 e o mais longo o Tesouro Educa+ 2041.

Há um simulador disponível na página web do Tesouro Direto para ajudar os pais a escolher a melhor opção para o planejamento da educação do seu filho. Fazendo a simulação, o interessado fica sabendo qual o valor do investimento mensal necessário para alcançar sua meta e quantos títulos são necessários para ter a renda escolhida.

Os aportes mensais também não são obrigatórios, ou seja, é possível investir quanto e quando desejar. Apesar dessa flexibilidade, o Tesouro alerta que o planejamento mensal é extremamente importante para melhorar a capacidade de poupar e alcançar resultados futuros (educação financeira).

Tesouro Educa+

O título Tesouro Educa+ tem como objetivo auxiliar pessoas de todas as idades a conquistar uma renda complementar para custear estudos, sejam eles de ensino superior, especialização ou qualquer outra natureza. O valor investido será sempre devolvido em 60 prestações mensais que amortizam todo o fluxo investido no produto. O investidor poderá escolher por meio do simulador a data mais apropriada para o início dos pagamentos mensais.

Após a data de conversão, iniciam-se os pagamentos mensais por cinco anos a partir do dia 15 de janeiro do ano escolhido. A regra de rentabilidade do Tesouro Educa+ (inflação + taxa real) é a mesma do Tesouro IPCA+ e do Tesouro RendA+, dois dos títulos mais vendidos do Tesouro Direto. O Tesouro Educa+ representa uma iniciativa pioneira no Brasil para levar a educação financeira para dentro dos lares brasileiros.

Calendário de sorteio

1° sorteio: Dia 11/10/2023 - Um prêmio de R$ 50 mil, três prêmios de R$ 15 mil e dez prêmios de R$ 5 mil

2° sorteio: Dia 18/11/2023 - Um prêmio de R$ 50 mil, três prêmios de R$ 15 mil e dez prêmios de R$ 5 mil

3° sorteio: Dia 23/12/2023 - Dois prêmios de R$ 50 mil, quatro prêmios de R$ 15 mil e dez prêmios de R$ 5 mil

