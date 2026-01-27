Tesouro Direto encerra 2025 com estoque de R$ 213,2 bi, 35,9% maior que dezembro 2024

A- A+

O Programa Tesouro Direto encerrou 2025 com um estoque de R$ 213,2 bilhões. É um aumento de 3,8% em relação a novembro do ano passado e de 35,9% na comparação com dezembro de 2024. A secretaria do Tesouro Nacional divulgou nesta terça-feira, 27, o balanço de dezembro do programa.

Os papéis atrelados a índices de preços são a maioria do estoque, somando R$ 107 bilhões, ou 50,2% do total. Depois, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$ 79,3 bilhões (37,2%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 26,9 bilhões, com 12,6% do total.

Quanto ao prazo dos títulos em estoque, a parcela com vencimento em até 1 ano é de R$ 23,8 bilhões (11,2%) no fim de dezembro. A parcela do estoque vencendo de 1 a 5 anos é de R$ 91,9 bilhões (43,1%) e o montante acima de 5 anos soma R$ 97,5 bilhões (45,7%).

Em dezembro de 2025, o total de investidores com saldo no Tesouro Direto atingiu a marca de 3,4 milhões de pessoas, um aumento de 127.019 investidores no mês e 14% no ano. Já o número de investidores cadastrados no Programa aumentou em 286.030, atingindo a marca de 34.256.941 pessoas, crescimento de 10,35% em relação a dezembro de 2024. Durante o ano de 2025, 3.213.100 novos investidores foram cadastrados no Tesouro Direto.

No recorte mensal, O Tesouro Direto realizou 1.196.655 operações de investimento. Este foi o segundo maior valor da série histórica, totalizando R$ 9,48 bilhões investidos, também segundo maior valor da série histórica, segundo a Fazenda.

No mês, os resgates foram de R$ 3,53 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 5,95 bilhões, maior valor da série histórica. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 56,6% das operações de investimento no mês, sendo o valor médio por operação de R$ 7.918,47.

