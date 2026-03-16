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FINANÇAS Tesouro honra R$ 351,96 milhões em dívidas garantidas pela União em fevereiro Maior parte dos pagamentos do mês passado diz respeito a dívidas do Estado do Rio de Janeiro, que somaram R$ 281,840 milhões

O Tesouro Nacional pagou R$ 351,960 milhões em dívidas garantidas pela União em fevereiro, de acordo com balanço divulgado pelo órgão nesta segunda-feira (16). No acumulado de 2026, foram desembolsados R$ 609,690 milhões.

A maior parte dos pagamentos do mês passado diz respeito a dívidas do Estado do Rio de Janeiro, que somaram R$ 281,840 milhões.

O Tesouro também desembolsou R$ 69,120 milhões com o pagamento de dívidas do Rio Grande do Sul.

No acumulado do ano, a União honrou R$ 364,180 milhões em dívidas do Rio de Janeiro. É o equivalente a 59,73% do total. Em seguida, aparecem Rio Grande do Sul (R$ 139,670 milhões, ou 22,91%), Rio Grande do Norte (R$ 84,32 milhões, ou 13,83%) e Amapá (R$ 19,55 milhões, ou 3,21%).

As garantias recuperadas em fevereiro deste ano somam R$ 1 milhão. Segundo o Tesouro, o baixo volume reflete o fato de que grande parte das garantias honradas são de Estados que estão no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), como o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

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