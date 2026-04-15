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DÍVIDA Tesouro honra R$ 384,11 milhões em dívidas garantidas pela União em março Os mutuários que tiveram os maiores valores honrados no ano foram os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul

O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 15, que honrou, em março, R$ 384,11 milhões em dívidas garantidas pela União. No acumulado do ano, a União honrou R$ 993,80 milhões em dívidas garantidas de entes subnacionais.

Foram R$ 250,07 milhões do Estado do Rio Grande do Sul, R$ 128,67 milhões do Rio de Janeiro, R$ 2,55 milhões do Rio Grande do Norte, R$ 2,55 milhões do Município de Iguatu (CE), R$ 214,36 mil do Município de Paranã (TO) e R$ 65,94 mil do Município de Santanópolis (BA).

Os mutuários que tiveram os maiores valores honrados no ano foram os estados do Rio de Janeiro (R$ 492,85 milhões, ou 49,59% do total) e do Rio Grande do Sul (R$ 389,74 milhões, ou 39,22% do total).

Esses entes participam do Regime de Recuperação Fiscal - RRF (LC nº 159/2017), que prevê que a União honre as operações de crédito garantidas do estado incluídas no regime e não execute as contragarantias.

No total, desde 2016 a União realizou pagamentos que somam R$ 87,51 bilhões com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito de Estados e Municípios, tendo recuperado R$ 6,03 bilhões desse total, sendo R$ 280 mil em março.



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