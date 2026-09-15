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DINHEIRO Tesouro honra R$ 79,95 milhões em dívidas garantidas pela União em agosto Desde 2016, a União pagou R$ 89,66 bilhões para honrar garantias em operações de crédito de Estados e municípios

O Tesouro Nacional honrou, em agosto, R$ 79,95 milhões em dívidas honradas pela União, segundo informou o órgão nesta terça-feira, 15. No ano, foram honradas R$ 3,13 bilhões dessas dívidas.

Desde 2016, a União pagou R$ 89,66 bilhões para honrar garantias em operações de crédito de Estados e municípios. Com os ressarcimentos registrados em agosto, o valor recuperado pela União totalizou R$ 6,06 bilhões no acumulado desde 2016. No mês, foram recuperados R$ 70 mil.

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O principal fator que explica esse baixo volume de valores recuperados é que grande parte das garantias honradas, aproximadamente R$ 79,85 bilhões, são de estados que participam ou participaram do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e, por essa razão, têm o benefício de suspensão temporária da execução da contragarantia.

Além disso, há R$ 1,90 bilhão relativo aos estados que tiveram valores utilizados como compensação por perdas na arrecadação de ICMS em razão da LC nº 194/2022, e, ainda, R$ 522,39 milhões que não podem ser recuperados pela União em razão de decisões judiciais impeditivas.

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