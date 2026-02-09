A- A+

DINHEIRO Tesouro Nacional anuncia emissão de títulos em dólar no mercado internacional Governo emitiu papel de 10 anos e reabriu outro, até 2056

O Tesouro Nacional anunciou nesta segunda-feira (9) uma nova operação de captação de recursos em dólares no mercado externo. A iniciativa prevê a emissão de um título com prazo de 10 anos, com vencimento em 2036, e a reabertura de um papel de longo prazo já existente, com vencimento em 2056.

De acordo com o órgão, a operação faz parte da estratégia de fortalecer a presença dos títulos soberanos brasileiros no mercado internacional, ampliando a liquidez da curva de juros em dólar e criando referência para empresas que buscam financiamento no exterior.

A captação também tem como objetivo antecipar recursos para o pagamento de compromissos futuros da dívida pública em moeda estrangeira.

A coordenação da emissão ficará a cargo dos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Os papéis serão ofertados no mercado global, e o volume financeiro da operação deverá ser divulgado ao final do dia.

O Tesouro informou ainda que o governo brasileiro registrou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) a documentação necessária para a oferta, incluindo o prospecto com informações detalhadas aos investidores. Segundo o órgão, os recursos obtidos com a operação serão destinados à administração da dívida pública federal.

